ما هو مستوى الصحافة في بلادنا

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
229
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
مساء الانوار رواد المنتدى في السنوات القليلة الماضية كان التلفاز هو الوسيلة المرئية الوحيدة للاطلاع على الجديد فيي البلاد من اخبار سياسية واقتصادية وغيرها وكانت هناك الارضية فقط تمشي على برامج عائلية معينة لكن اليوم ومع ما يعرف بالتطور التكنولوجي اصبحت هناك قنوات عدة ويا ليتها لم تكن برامج اقل ما يقال عنها انها دون المستوى الاخلاقي تخجل من مشاهدتها مع العائلة
نادرا ما نشاهد شيئا مفيدا البرامج الدينية تكاد تنعدم لا برامج انسانية ولا اشرطة ثقافية كل ما يعرض هو جلب ممثلين وملكات الجمال مغنيين غناء ورقص قهقهة والكارثة العضمى هي استضافة المخنثين وهناك صحفيين هم انفسهم مخنثين بدون ذكر الاسماء 😱😨محتوى دون الصفر وحتى الكفاءات منعدمة تخيلو صحفي سال طفل صغير قتل اخوه امام عينيه هل خفت وغاضك خوك😱؟؟برايكم من المسؤول هل المخرجين ومدراء القنوات ام المشاهدين ام الصحفيين ام الفئة انا اسميها المنحطة التي تجري وراء عدسات الكمرا بحثا عن الشهرى !وكيف نرتقي بالاعلام في بلادنا؟؟؟،
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,052
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
الصحافه في بلادنا او الدول العربية عموما لا ترقى الى المستوى
سواء كانت رياضيه او اقتصادية او سياسية او ثقافية او الخاصة بالمجتمع الا من رحم ربك
الصحافة الرياضية تعيش على الاشاعة والتبزنيس في اللاعبين واستغلال اي خطأ او هفوه من اي مسوول متما كان الخطأ حتى ولو كان قابل للتصليح فيجعلون من الحبة قبة
الصحافة الثقافية غلب عليها الطابع الغربي والتهريج والنقل والتقليد المفضوح وما ذكرتي بشأن المخنثين ما هو الا غيض من فيض
المهم القناة تمشي وبأي طريقة كانت ولو على حساب الذوق المجتمعي
الصحافة الاقتصاديه تعمل لصالح رجال الاعمال وتغطي عن الحقائق وما اكتشف بعد الحراك خير دليل ولا يهمها الوضع الاقتصادي للوطن بقدر ما يهمها انتعاش خزينتها باموال الاشهار
اما صحافة المجتمع فتبث لنا كوارث وقنابل موقوتة وكثير من برامجها لا يستطيع المرء مشاهدتها مع اهله لما فها من أخطاء وكلام اقل ما يقال عنه انه ينطق في هذه القنوات
وصحاقه الاخبار ما يهمها هو السبق الاخباري والاعلامي ولا اشكال عندها ان كان على حساب المواطن الضعيف اوالمريض اوالقتيل كما ذكرتي
هدانا الله واياهم
نتمنى ان تتضح الرؤيا الإعلامية ويكون مجلس اخلاقيات المهنة واقفا لها بالمرصاد بعد الحراك
كل الشكر والتقدير لك على ما طرحتي موضوع يستحق النقاش
 
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