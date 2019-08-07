ما هو مستوى الصحافة في بلادنا

السلام عليكم ورحمة الله

الصحافه في بلادنا او الدول العربية عموما لا ترقى الى المستوى

سواء كانت رياضيه او اقتصادية او سياسية او ثقافية او الخاصة بالمجتمع الا من رحم ربك

الصحافة الرياضية تعيش على الاشاعة والتبزنيس في اللاعبين واستغلال اي خطأ او هفوه من اي مسوول متما كان الخطأ حتى ولو كان قابل للتصليح فيجعلون من الحبة قبة

الصحافة الثقافية غلب عليها الطابع الغربي والتهريج والنقل والتقليد المفضوح وما ذكرتي بشأن المخنثين ما هو الا غيض من فيض

المهم القناة تمشي وبأي طريقة كانت ولو على حساب الذوق المجتمعي

الصحافة الاقتصاديه تعمل لصالح رجال الاعمال وتغطي عن الحقائق وما اكتشف بعد الحراك خير دليل ولا يهمها الوضع الاقتصادي للوطن بقدر ما يهمها انتعاش خزينتها باموال الاشهار

اما صحافة المجتمع فتبث لنا كوارث وقنابل موقوتة وكثير من برامجها لا يستطيع المرء مشاهدتها مع اهله لما فها من أخطاء وكلام اقل ما يقال عنه انه ينطق في هذه القنوات

وصحاقه الاخبار ما يهمها هو السبق الاخباري والاعلامي ولا اشكال عندها ان كان على حساب المواطن الضعيف اوالمريض اوالقتيل كما ذكرتي

هدانا الله واياهم

نتمنى ان تتضح الرؤيا الإعلامية ويكون مجلس اخلاقيات المهنة واقفا لها بالمرصاد بعد الحراك

كل الشكر والتقدير لك على ما طرحتي موضوع يستحق النقاش