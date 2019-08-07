ما هو مستوى الصحافة في بلادنا

الوهم
:: عضو مُشارك ::
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- 28 فيفري 2019
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مساء الانوار رواد المنتدى في السنوات القليلة الماضية كان التلفاز هو الوسيلة المرئية الوحيدة للاطلاع على الجديد فيي البلاد من اخبار سياسية واقتصادية وغيرها وكانت هناك الارضية فقط تمشي على برامج عائلية معينة لكن اليوم ومع ما يعرف بالتطور التكنولوجي اصبحت هناك قنوات عدة ويا ليتها لم تكن برامج اقل ما يقال عنها انها دون المستوى الاخلاقي تخجل من مشاهدتها مع العائلة
نادرا ما نشاهد شيئا مفيدا البرامج الدينية تكاد تنعدم لا برامج انسانية ولا اشرطة ثقافية كل ما يعرض هو جلب ممثلين وملكات الجمال مغنيين غناء ورقص قهقهة والكارثة العضمى هي استضافة المخنثين وهناك صحفيين هم انفسهم مخنثين بدون ذكر الاسماء محتوى دون الصفر وحتى الكفاءات منعدمة تخيلو صحفي سال طفل صغير قتل اخوه امام عينيه هل خفت وغاضك خوك؟؟برايكم من المسؤول هل المخرجين ومدراء القنوات ام المشاهدين ام الصحفيين ام الفئة انا اسميها المنحطة التي تجري وراء عدسات الكمرا بحثا عن الشهرى !وكيف نرتقي بالاعلام في بلادنا؟؟؟،
نادرا ما نشاهد شيئا مفيدا البرامج الدينية تكاد تنعدم لا برامج انسانية ولا اشرطة ثقافية كل ما يعرض هو جلب ممثلين وملكات الجمال مغنيين غناء ورقص قهقهة والكارثة العضمى هي استضافة المخنثين وهناك صحفيين هم انفسهم مخنثين بدون ذكر الاسماء محتوى دون الصفر وحتى الكفاءات منعدمة تخيلو صحفي سال طفل صغير قتل اخوه امام عينيه هل خفت وغاضك خوك؟؟برايكم من المسؤول هل المخرجين ومدراء القنوات ام المشاهدين ام الصحفيين ام الفئة انا اسميها المنحطة التي تجري وراء عدسات الكمرا بحثا عن الشهرى !وكيف نرتقي بالاعلام في بلادنا؟؟؟،