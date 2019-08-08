حبات من الثوم مع كأس حليب و النتائج لا تصدق

تعصر حبات من الثوم مع كاس حليب متوسط ، ويشرب على الريق يومياً لمدة شهر كامل ، وتكرر الوصفة كل شهرين مرة (يعني شهر تستعمل وشهر لا) .1- يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب .2- يقوي جهاز المناعة جداً ويقضي على جميع الفيروسات.3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها .4- يعالج التهابات البروستات وتضخمها .5- يقضي على التهابات اللوز والغدد .6- يمنع اصابات الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت .7- يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون .8- يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم بالاكل وغيره .10_يعالج السرطان في بدايته .