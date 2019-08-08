حبات من الثوم مع كأس حليب و النتائج لا تصدق

wael ahmed
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 جويلية 2019
- المشاركات
- 13
- النقاط
- 3
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- ذكر
تعصر حبات من الثوم مع كاس حليب متوسط ، ويشرب على الريق يومياً لمدة شهر كامل ، وتكرر الوصفة كل شهرين مرة (يعني شهر تستعمل وشهر لا) .
1- يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب .
2- يقوي جهاز المناعة جداً ويقضي على جميع الفيروسات.
3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها .
4- يعالج التهابات البروستات وتضخمها .
5- يقضي على التهابات اللوز والغدد .
6- يمنع اصابات الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت .
7- يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون .
8- يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم بالاكل وغيره .
10_يعالج السرطان في بدايته .
1- يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب .
2- يقوي جهاز المناعة جداً ويقضي على جميع الفيروسات.
3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها .
4- يعالج التهابات البروستات وتضخمها .
5- يقضي على التهابات اللوز والغدد .
6- يمنع اصابات الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت .
7- يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون .
8- يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم بالاكل وغيره .
10_يعالج السرطان في بدايته .