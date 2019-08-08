المنزل المتنقّل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

-قرر شاب صيني أن يصنع لنفسه بيتاً محمولاً بعد أن فقد وظيفته ولم يعد

يستطع أن يكفل لنفسه بيتاً، وذلك حسبما نشرت صحيفة ميرور البريطانية.

واستقطب “ليو لينجتشاو” الذي يبلغ من العمر

38 عاماً

أنظار وسائل الإعلام بعدما

أن يحمل بيته على ظهره ويسير به لمسافة 38 ميلاً في رحلته من مقاطعة “شينزين”

حيث كان يعمل- إلى مسقط رأسه في مقاطعة “جوانغشي” جنوب الصيني.

ويبلغ وزن بيت “ليو” المحمول نحو

57 كيلوجراماً

، علماً أنه مصنوع من خشب

البامبو وأكياس البلاستيك، ويضع قطع من الأقمشة.