الحج يوم بيوم ❤️

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,929
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيام مباركة وأجواء رائعة تشعرك بأن كل المخلوقات تحج، البشر والحجر والشجر
فسبحان الله الذي أكرم عباده بحج البيت
وأكرمنا بصوم هذه الأيام المباركة
والأضحية والفرح بالعيد

بهذا الموضوع سنكون معكم بمشاركتكم صوراً من الحج
حج عام 1440-2019

ونبدأ من اليوم
يوم التروية
والحجاج في منى الآن


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