الحج يوم بيوم ❤️

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيام مباركة وأجواء رائعة تشعرك بأن كل المخلوقات تحج، البشر والحجر والشجر
فسبحان الله الذي أكرم عباده بحج البيت
وأكرمنا بصوم هذه الأيام المباركة
والأضحية والفرح بالعيد
بهذا الموضوع سنكون معكم بمشاركتكم صوراً من الحج
حج عام 1440-2019
ونبدأ من اليوم
يوم التروية
والحجاج في منى الآن
أيام مباركة وأجواء رائعة تشعرك بأن كل المخلوقات تحج، البشر والحجر والشجر
فسبحان الله الذي أكرم عباده بحج البيت
وأكرمنا بصوم هذه الأيام المباركة
والأضحية والفرح بالعيد
بهذا الموضوع سنكون معكم بمشاركتكم صوراً من الحج
حج عام 1440-2019
ونبدأ من اليوم
يوم التروية
والحجاج في منى الآن