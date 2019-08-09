ميقات قرن المنازل أو السيل الكبير أكبر المواقيت في المملكة السعودية

ناصر dz

ناصر dz

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ميقات قرن المنازل أو "السيل الكبير" هو بوابة الدخول إلى النسك، وأكبر وأقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات أهل نجد ومن كان على طريقهم من أهل المشرق.

وقرن المنازل هو جبل صغير يمتد من جانب الوادي الذي يجري معه ماء يقال له السيل الكبير، وله مسجدان، مسجد السيل الكبير ومسجد وادي محرم.

وجهزت المملكة العربية السعودية لكل مسجد خطاً أسفلتياً رئيساً إضافة إلى الخدمات الإنشائية الحديثة للمساجد والخدمات التشغيلية المميزة. 1565361223769.png
 
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