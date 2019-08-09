🔻كيف تزيل حشرة حيّة دخلت للأذن

البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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🔻كيف تزيل حشرة حيّة دخلت للأذن

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يسبب دخول حشرة لداخل الأذن إزعاجا و قلق كبير و تكون هذه الحشرات في الغالب صغيرة (كالنمل و العناكب الصغيرة و غيرها...)

*تحـــذيـــر.
تجنب استعمال الملقط أو منظف الأذن أو دبابيس الشعر لإزالة الحشرة فقد تزيد الحالة سوءا أو تنزل الحشرة لعمق قناة الأذن أو تتلف طبلة الأذن.

للتعامل مع هذه الحالة يجب:
1- تهدئة الشخص و طمأنته.
2 -تضعه في وضع مريح بحيث يكون الرأس مائلا و الأذن المتضررة للأعلى.
3 -تتبع إحدى الطرق التالية:
الطريقة_الأولى:
باستخدام الزيت صب قطرة أو قطرتين من الزيت (زيت الأطفال أو زيت الزيتون أو زيت نباتي). و تُصبّ داخل قناة الأذن و هو ما يساعد على توقيف حركة الحشرة و موتها في نهاية المطاف
ملاحظة:
إذا لم تجد أي زيت فيمكن الاستعانة بالماء النقي.

الطريقة_الثانية:
باستعمال الكحول الطبي
اصنع كرة صغيرة من القطن و صب عليها قطرات من الكحول ثم ضع القطن في الأذن وستلاحظ أن الكحول يتبخر لكن رائحته هي التي ستجعل الحشرة تخرج من الأذن.
ملاحظة:
عند دخول الحشرة للأذن يجب مراجعة الطبيب سواء قمت بالخطوات السابقة أو لم تقم بها حرصا على سلامة أذنك.

سلامي وتحيّاتي لكم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
موضوع مفيد كتير غالبا نصادف دخول مثل هذة الحشرات خاصة فى البر شكرا لك
 
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