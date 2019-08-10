صور واحة Guelta Archei في شمال شرق تشاد

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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واحة Guelta Archei، أو بالأحرى guelta، في قلب الصحراء. وهي نوع غريب من الأراضي الرطبة،
نموذج من المناطق الصحراوية، عندما تشكلت المياه الجوفية في الأراضي المنخفضة تسربت إلى السطح وخلقت تجمعات دائمة
وخزانات. تقع Guelta Archei في إنيدي بلاتو، في شمال شرق تشاد، كانت مخبأة وراء الوادي. مياهها محمية من قبل المنحدرات الشاهقة الرملية النموذجية من هذه المنطقة. ويتم رعي مئات من الإبل في المياه العميقة من guelta عن طريق تمرير قوافل منهم للشرب والراحة.
بالاضافة انّ روث الآلاف من الإبل الذي يفرز على مدى مئات السنين حوّل المياه إلى اللون الأسود.
ويكمن في المياه السوداء مجموعة صغيرة من تماسيح النيل الباقية على قيد الحياة، هذه الأنواع ازدهرت مرة واحدة في معظم أنحاء الصحراء اليوم في المستنقعات والأنهار وعلى طول شواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط.
اتمنى لكم اوقات سعيدة ان شاء الله
********************
واحة Guelta Archei، أو بالأحرى guelta، في قلب الصحراء. وهي نوع غريب من الأراضي الرطبة،
نموذج من المناطق الصحراوية، عندما تشكلت المياه الجوفية في الأراضي المنخفضة تسربت إلى السطح وخلقت تجمعات دائمة
وخزانات. تقع Guelta Archei في إنيدي بلاتو، في شمال شرق تشاد، كانت مخبأة وراء الوادي. مياهها محمية من قبل المنحدرات الشاهقة الرملية النموذجية من هذه المنطقة. ويتم رعي مئات من الإبل في المياه العميقة من guelta عن طريق تمرير قوافل منهم للشرب والراحة.
بالاضافة انّ روث الآلاف من الإبل الذي يفرز على مدى مئات السنين حوّل المياه إلى اللون الأسود.
ويكمن في المياه السوداء مجموعة صغيرة من تماسيح النيل الباقية على قيد الحياة، هذه الأنواع ازدهرت مرة واحدة في معظم أنحاء الصحراء اليوم في المستنقعات والأنهار وعلى طول شواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط.
اتمنى لكم اوقات سعيدة ان شاء الله