كاجومي هيغوراشي
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***المساء الكئيب***
تفكير يحدو تفكيرا
وبحث يتلو بحثا
وعزلة تلف عزلة
ووحشة تواكب وحشة...
آلامي تنضح الما
وحزني يمعن في الحزن...
موجة دافئة تتلوها موجات باردة
ما اصعبها و ما اقساها...!
انَّى لي ان اقاوم الريح و الهوجاء
و اسراب الاوز البري
الذي طالما حملته اشواقي
يمر مثيرا بحفيفه ذكريات الماضي...
وها انا واقفة بجانب الشباك
فأنَّى لي القدرة على مجابهة الظلمات وحدي؟!
اشجار الدلب الشاحبة
وهذا المطر الناعم
المتساقط مع المساء قطرة قطرة
في مثل هذه الحال
احزاني تعجز عن ادراك معانيها
كلمات الحزن...