المساء الكئيب

كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
تنزيل.jpg
***المساء الكئيب***
تفكير يحدو تفكيرا
وبحث يتلو بحثا
وعزلة تلف عزلة
ووحشة تواكب وحشة...
آلامي تنضح الما
وحزني يمعن في الحزن...
موجة دافئة تتلوها موجات باردة
ما اصعبها و ما اقساها...!
انَّى لي ان اقاوم الريح و الهوجاء
و اسراب الاوز البري
الذي طالما حملته اشواقي
يمر مثيرا بحفيفه ذكريات الماضي...
وها انا واقفة بجانب الشباك
فأنَّى لي القدرة على مجابهة الظلمات وحدي؟!
اشجار الدلب الشاحبة
وهذا المطر الناعم
المتساقط مع المساء قطرة قطرة
في مثل هذه الحال
احزاني تعجز عن ادراك معانيها
كلمات الحزن...
صورة-جميلة-لشكرا-بالإنجليزي-للأصدقاء-باللون-البنفسجي-بجانبها-قلم-وباقة-ورد-ب.jpg
 
النجم البعيد

النجم البعيد

:: عضو فعّال ::
إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
1,633
النقاط
71
محل الإقامة
جزيرة العرب ....
الجنس
ذكر
الله يعين ...


بلى أنا مشتاقٌ وعنديَ لوعة ٌ
ولكنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ سرُّ !

إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى
وأذللتُ دمعاً منْ خلائقهُ الكبرُ

تَكادُ تُضِيءُ النّارُ بينَ جَوَانِحِي
إذا هيَ أذْكَتْهَا الصّبَابَة ُ والفِكْرُ

معللتي بالوصلِ، والموتُ دونهُ
إذا مِتّ ظَمْآناً فَلا نَزَل القَطْرُ!
____________________

وي ليل طوا او لا تطول
لابد لي ان اسهرك ...


تسلم الايادي - النجم البعيد
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
قال النجم البعيد:
الله يعين ...


بلى أنا مشتاقٌ وعنديَ لوعة ٌ
ولكنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ سرُّ !

إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى
وأذللتُ دمعاً منْ خلائقهُ الكبرُ

تَكادُ تُضِيءُ النّارُ بينَ جَوَانِحِي
إذا هيَ أذْكَتْهَا الصّبَابَة ُ والفِكْرُ

معللتي بالوصلِ، والموتُ دونهُ
إذا مِتّ ظَمْآناً فَلا نَزَل القَطْرُ!
____________________

وي ليل طوا او لا تطول
لابد لي ان اسهرك ...


تسلم الايادي - النجم البعيد
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كلماتك رائعة..جميلة... منسقة بعناية..
شكرا على مرورك و تعليقك الذي زاد من روعة موضوعي..
تحياتي.
 
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