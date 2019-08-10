كاجومي هيغوراشي
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★★شوق الى الراحل البعيد★★★
صدري مفعم بالشكوى
لكن لساني لا يقوى
نَحَل جسمي
و المرض ليس هو السبب
ولا احزان الخريف
كل شيء انتهى
انتهى
في هذه المرة ارتحل بعيدا
ولم اقدر على ابقائه
حتى لو توسلت
بألف اغنية من اغاني الوداع...
وها انا في اواخر الربيع
اطير بأفكاري اليه
وامام بيتي الجدول الرقراق
يظل شاهدا
على تلك الايام الطويلة
يتسمَّر فيها نظري
في البعيد البعيد..
و هناك حيث يتسمَّر نظري
هناك مجمع اشواقي و احزاني...