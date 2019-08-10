شوق الى الراحل البعيد

كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
213
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
صورة-ترحيب-بالزهور.jpg
★★شوق الى الراحل البعيد★★★
صدري مفعم بالشكوى
لكن لساني لا يقوى
نَحَل جسمي
و المرض ليس هو السبب
ولا احزان الخريف
كل شيء انتهى
انتهى
في هذه المرة ارتحل بعيدا
ولم اقدر على ابقائه
حتى لو توسلت
بألف اغنية من اغاني الوداع...
وها انا في اواخر الربيع
اطير بأفكاري اليه
وامام بيتي الجدول الرقراق
يظل شاهدا
على تلك الايام الطويلة
يتسمَّر فيها نظري
في البعيد البعيد..
و هناك حيث يتسمَّر نظري
هناك مجمع اشواقي و احزاني...
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كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
213
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
ما اكتبه لا علاقة له بالحياة الشخصية انما هو فقط تخيل او حقائق اراها في حياتي مع الاخرين...
شكرا.
 
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