موضوع مهم بالنسبة للمخطوبات للنقاش ...... اتفضلو

ام أمينة
:: عضو بارز ::
أثناء تصفحي لإحدى المواضيع على الأنترنت صادفت موضوع قريتو و وليت ليه لأهميته و شفت الردود اللي حطوها الأعضاء فمنها من كانت ساخرة و اخرى كانت جدية
الموضوع هو طلب الزوج او بالأحرى الخطيب الدخول بخطيبته قبل حفل الزفاف
حبيت نطرحو هنا و ماشي في ركن الحياة الزوجية جاتني حشومة من رجال المنتدى لوكان يجاوبو عليه
و نضن بلي هاد الموضوع حساس جدا و منتشر بزاف في بلادنا
و نشوفو ماشي غير المفتح و العاقد و باقيلو العرس لي يطلب هكذا حتى لي خاطب برك يعني لا عقد لا فاتحة يطلب من خطيبته الدخول و لو على الهاتف او الفايبر او الماسنجر .......
حبيت نعرف رايكم في هذا الموضوع
وكيف تتعامل المخطوبة خاصة مع هذا الوضع وهل هذا يعني سوء خلق الخاطب ونقص الوازع الديني ام تبقى الحاجة البيولوجية للرجل ورغبته في المرأه اقوى منه وبالتالي نعذره؟؟
وان كانت احداكن خاضت تجربة مشابهة فكيف تعاملت مع الامر؟؟ لتوعية المخطوبات او المقبلات عليها
و ما هي نصائحكم باتجاه الموضوع
اتمنى مشاركتكن جميعا
تقبلو تحياتي دمتن بخير