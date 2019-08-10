موضوع مهم بالنسبة للمخطوبات للنقاش ...... اتفضلو

أثناء تصفحي لإحدى المواضيع على الأنترنت صادفت موضوع قريتو و وليت ليه لأهميته و شفت الردود اللي حطوها الأعضاء فمنها من كانت ساخرة و اخرى كانت جدية



الموضوع هو طلب الزوج او بالأحرى الخطيب الدخول بخطيبته قبل حفل الزفاف

حبيت نطرحو هنا و ماشي في ركن الحياة الزوجية جاتني حشومة من رجال المنتدى لوكان يجاوبو عليه