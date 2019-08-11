غرائب صناعات الصين

البشير البشير
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- 2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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عيد الاضحى مبارك عليكم
الدراجة البخارية، تم صناعتها من قبل الشاب أبو ليجونفي مقاطعة شينجيانج طولها 4,3 متر
وارتفاعها 2 متر قيادتها صعبه جدًا في الشوراع الضيقة، سعر الدراجة ب13 ألف دولار
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الرجل الحديدي، قام بإبتكاره المدّرس شنيح يل في المنزل
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الروبورت-المزراع، قام بإبتكاره مزارع صيني يدعى وو يولو ليساعده في شغل الحقل
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السيارة الخشبية ، تبلغ سرعتها القصوى 30 كليو متر ابتكرها ليو فولونج في منزلة الذي
يقع في مقاطعة لياونينغ الصينية لتكون أول سيارة خشبية بالعالم
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حقيبة-السفر-المتحركة ابتكرها الصيني هي ليانج على مدار 10 سنوات الحقيبة
مزودة بمحرك لتتحرك كأنها دراجة نارية و سرعتها القصوى 20 كليو متر
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قام الشاب سوداو تشينج بصناعة ذلك الحصان في شهرين فقط بمنزله في مقاطعة شيان
بمناسبة عيد الاضحى المبارك سلامي لكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله
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عيد الاضحى مبارك عليكم
الدراجة البخارية، تم صناعتها من قبل الشاب أبو ليجونفي مقاطعة شينجيانج طولها 4,3 متر
وارتفاعها 2 متر قيادتها صعبه جدًا في الشوراع الضيقة، سعر الدراجة ب13 ألف دولار
*******************************
الرجل الحديدي، قام بإبتكاره المدّرس شنيح يل في المنزل
*******************************
الروبورت-المزراع، قام بإبتكاره مزارع صيني يدعى وو يولو ليساعده في شغل الحقل
*******************************
السيارة الخشبية ، تبلغ سرعتها القصوى 30 كليو متر ابتكرها ليو فولونج في منزلة الذي
يقع في مقاطعة لياونينغ الصينية لتكون أول سيارة خشبية بالعالم
*******************************
حقيبة-السفر-المتحركة ابتكرها الصيني هي ليانج على مدار 10 سنوات الحقيبة
مزودة بمحرك لتتحرك كأنها دراجة نارية و سرعتها القصوى 20 كليو متر
*******************************
قام الشاب سوداو تشينج بصناعة ذلك الحصان في شهرين فقط بمنزله في مقاطعة شيان
بمناسبة عيد الاضحى المبارك سلامي لكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله