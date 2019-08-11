غرائب صناعات الصين

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
92
النقاط
5
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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عيد الاضحى مبارك عليكم

-البخارية-1024x708تم صناعتها من قبل الشاب أبو ليجونفي مقاطعة شينجيانج طولها 4,3 و ارتفاعها 2 م...jpg
الدراجة البخارية، تم صناعتها من قبل الشاب أبو ليجونفي مقاطعة شينجيانج طولها 4,3 متر
وارتفاعها 2 متر قيادتها صعبه جدًا في الشوراع الضيقة، سعر الدراجة ب13 ألف دولار

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الرجل-الحديدي-1024 قام بإبتكاره المدرس شنيح يل في المنزل.jpg
الرجل الحديدي، قام بإبتكاره المدّرس شنيح يل في المنزل

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الروبورت-المزراع-1024x708قام بإبتكاره مزارعصيني يدعى وو يولو ليساعده في شغل الحقل.jpg
الروبورت-المزراع، قام بإبتكاره مزارع صيني يدعى وو يولو ليساعده في شغل الحقل

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السيارة-الخشبية-1024x650.jpg
السيارة الخشبية ، تبلغ سرعتها القصوى 30 كليو متر ابتكرها ليو فولونج في منزلة الذي
يقع في مقاطعة لياونينغ الصينية لتكون أول سيارة خشبية بالعالم

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-السفر-المتحركة-1024x638ابتكرها الصيني هي ليانج على مدار 10 سنوات الحقيبة مزودة بمحرك لتتحرك ك...jpg
حقيبة-السفر-المتحركة ابتكرها الصيني هي ليانج على مدار 10 سنوات الحقيبة
مزودة بمحرك لتتحرك كأنها دراجة نارية و سرعتها القصوى 20 كليو متر

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قام الشاب سوداو تشينج بصناعة ذلك الحصان في شهرين فقط بمنزله في مقاطعة شيان.jpg
قام الشاب سوداو تشينج بصناعة ذلك الحصان في شهرين فقط بمنزله في مقاطعة شيان

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بمناسبة عيد الاضحى المبارك سلامي لكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله
 
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