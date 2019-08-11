غرائب صناعات الصين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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عيد الاضحى مبارك عليكم

الدراجة البخارية، تم صناعتها من قبل الشاب أبو ليجونفي مقاطعة شينجيانج طولها 4,3 متر

وارتفاعها 2 متر قيادتها صعبه جدًا في الشوراع الضيقة، سعر الدراجة ب13 ألف دولار

الرجل الحديدي، قام بإبتكاره المدّرس شنيح يل في المنزل

قام الشاب سوداو تشينج بصناعة ذلك الحصان في شهرين فقط بمنزله في مقاطعة شيان







بمناسبة عيد الاضحى المبارك سلامي لكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله بمناسبة عيد الاضحى المبارك سلامي لكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله

الروبورت-المزراع، قام بإبتكاره مزارع صيني يدعى وو يولو ليساعده في شغل الحقلالسيارة الخشبية ، تبلغ سرعتها القصوى 30 كليو متر ابتكرها ليو فولونج في منزلة الذييقع في مقاطعة لياونينغ الصينية لتكون أول سيارة خشبية بالعالمحقيبة-السفر-المتحركة ابتكرها الصيني هي ليانج على مدار 10 سنوات الحقيبةمزودة بمحرك لتتحرك كأنها دراجة نارية و سرعتها القصوى 20 كليو متر