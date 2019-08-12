السلام عليكم

أسعد الله صباحكم أيها الأحبة

_حمل أول موضوع لي بيتكم يا إخواني عنوان المعيار الخاطئ ،والمقصود بهاذا المعيار هو المال

نعلم جميعا أن المال زينة الحياة الدنيا و من أهم الأشياء الضرورية في حياتنا اليومية

لكن هل لهاذه الدرجة صار المال أو بالأحرى الكثير منه ضروريا لتقييم الشخص ، خاصة عند تقدمك لخطبة فتاة ؟

هل لهاذه الدرجة أصبح الوالدان يرانِ صاحب المال أو السيارة الزوج المثالي لأبنتهما ؟

هل لهذه الدرجة نتألم بسبب أننا أردنا الزواج بمن نحب لكن عدم إمتلاك ما يملئ عيونهم حال بيننا وبينهم ؟