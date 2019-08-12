المعيار الخاطئ

على درب الأمل

على درب الأمل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أوت 2019
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
أسعد الله صباحكم أيها الأحبة
_حمل أول موضوع لي بيتكم يا إخواني عنوان المعيار الخاطئ ،والمقصود بهاذا المعيار هو المال
نعلم جميعا أن المال زينة الحياة الدنيا و من أهم الأشياء الضرورية في حياتنا اليومية
لكن هل لهاذه الدرجة صار المال أو بالأحرى الكثير منه ضروريا لتقييم الشخص ، خاصة عند تقدمك لخطبة فتاة ؟
هل لهاذه الدرجة أصبح الوالدان يرانِ صاحب المال أو السيارة الزوج المثالي لأبنتهما ؟
هل لهذه الدرجة نتألم بسبب أننا أردنا الزواج بمن نحب لكن عدم إمتلاك ما يملئ عيونهم حال بيننا وبينهم ؟
 
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