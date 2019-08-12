حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمى الجمرة الكبرى | صور

توافد ضيوف الرحمن اليوم الأحد على بيت الله الحرام بمكة المكرمة أفواجًا لأداء طواف الإفاضة بعد أن انتهوا من رمي الجمرات فى منى.وكان حجاج بيت الله الحرام قد انهوا بالأمس الركن الأعظم للحج بالوقوف على الصعيد الطاهر لجبل عرفات الله، ثم قضائهم الليل في مشعر المزدلفة، وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح اليوم بمنى.وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن رجال الأمن قاموا بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام، فيما سخرت إدارات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة.