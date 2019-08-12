فيديو نادر للمسجد الحرام أثناء طواف وسعي الإفاضة قبل 81 عاماً

ناصر dz
:: عضو متألق ::
نشرت “دارة الملك عبدالعزيز” على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جرى تصويره قبل 81 عاماً بمكة المكرمة، يوثق جانباً من الأجواء التي عاشها حجاج بيت الله الحرام في يوم النحر في حج عام 1356هـ الموافق لعام 1938م.
وأظهر الفيديو مشاهد من أداء الحجاج لطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وحركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام.
كما تضمن المقطع لقطة تظهر عملية ذبح الهدي، ولقطات أخرى للخيام التي كان يقيم فيها الحجاج بمشعر منى، ومشاهد مختلفة من ذلك اليوم الذي عاشه الحجاج بمكة المكرمة.
وكانت الدارة نشرت أمس مقطعاً مماثلاً أظهر مشاهد من الوقوف بعرفة، وكيف كان المشعر قبل 81 عاماً قبل التطور الذي شهدته البنية التحتية والخدمات التي تقدم الآن للحجاج
وأظهر الفيديو مشاهد من أداء الحجاج لطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وحركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام.
كما تضمن المقطع لقطة تظهر عملية ذبح الهدي، ولقطات أخرى للخيام التي كان يقيم فيها الحجاج بمشعر منى، ومشاهد مختلفة من ذلك اليوم الذي عاشه الحجاج بمكة المكرمة.
وكانت الدارة نشرت أمس مقطعاً مماثلاً أظهر مشاهد من الوقوف بعرفة، وكيف كان المشعر قبل 81 عاماً قبل التطور الذي شهدته البنية التحتية والخدمات التي تقدم الآن للحجاج