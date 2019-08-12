ماذا تعرف عن مثبت الطلاء(fixateur)

اليوم جبتلكم موضوع خاص بمادة الفيكساتوراو مثبت الطلاءكثير من عمال الطلاء لا يعرفون هذه المادة الهامة والضرورية في عملية طلاء المنازل الجديدة والقديمةهناك نوعان من مثبت الطلاءالنوع الأول هو الفيساكريل ويجي على شكل سائل مركز يخلط لتر منه بلتر ونصف من الماء الصافياقصد بالماء الصافي اي ماء لا يحتوي على مادة الكلور مثل ماء الحنفيةوبعد الخلط بالماء يكون صالح لمدة 72 ساعةوبعد هذ المدة يصبح غير صالح للاستعمالموجود في عبوات لتر و3 لترات وخمس لتراتيستعمل على الحاىط الاسمنتي مباشرةبالرولو او الفرشاةيتغلغل بين حبيبات الحصى ويثبتها ويكون حاجز بين الطلاء والرطوبه وهو فعال جداوالنوع الثاني يوجد على شكل طلاء مركزكما هو في الصورة اعلاهوطريقة الخلط نفسهاوحتى طريقة الاستعمالوهذا النوع يستعمل على الاسطح المطلية مسبقا والاسطح المطلية بالطلاا الزيتيوحى الاسطح التي كانت مطلية وافسدتها الرطوبةيعزل الطلاء عن الرطوبة ويثبت الطلاء الجدبد مع القديماو الطلاء مع السطحمتواجد في بلادنا عند بائع الطلاء وبماركات متعددةيمكن مزجه مع الطلاء المائي او الفينيل ليكتسب قوة اكبراتمنى ان اكون قد افدتكم#sami44