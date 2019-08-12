ماذا تعرف عن مثبت الطلاء(fixateur)

sami44

sami44

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اليوم جبتلكم موضوع خاص بمادة الفيكساتور
او مثبت الطلاء
كثير من عمال الطلاء لا يعرفون هذه المادة الهامة والضرورية في عملية طلاء المنازل الجديدة والقديمة
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هناك نوعان من مثبت الطلاء
النوع الأول هو الفيساكريل ويجي على شكل سائل مركز يخلط لتر منه بلتر ونصف من الماء الصافي
اقصد بالماء الصافي اي ماء لا يحتوي على مادة الكلور مثل ماء الحنفية
وبعد الخلط بالماء يكون صالح لمدة 72 ساعة
وبعد هذ المدة يصبح غير صالح للاستعمال
موجود في عبوات لتر و3 لترات وخمس لترات
يستعمل على الحاىط الاسمنتي مباشرة
بالرولو او الفرشاة
يتغلغل بين حبيبات الحصى ويثبتها ويكون حاجز بين الطلاء والرطوبه وهو فعال جدا

والنوع الثاني يوجد على شكل طلاء مركز
كما هو في الصورة اعلاه
وطريقة الخلط نفسها
وحتى طريقة الاستعمال
وهذا النوع يستعمل على الاسطح المطلية مسبقا والاسطح المطلية بالطلاا الزيتي
وحى الاسطح التي كانت مطلية وافسدتها الرطوبة
يعزل الطلاء عن الرطوبة ويثبت الطلاء الجدبد مع القديم
او الطلاء مع السطح
متواجد في بلادنا عند بائع الطلاء وبماركات متعددة
يمكن مزجه مع الطلاء المائي او الفينيل ليكتسب قوة اكبر

اتمنى ان اكون قد افدتكم

#sami44
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