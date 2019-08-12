زكريا باب الشيخ
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القصيدة من نظمي، و للقارئ حريّة التّنقّل بين السّطور.
إذا لم ينفع القولُ
فعندي بعده الفعلُ
و لكن ما هو الحلُّ
إذا لم ينفع الفعلُ
تراودني بلا صَدَرٍ
هموم جزؤها كلُّ
جميع أحبّتي رحلُوا
تماما مثلما حلُّوا
و صار الحلّ مشكلة
فليت الحلّ ينحلُّ
وجدت الحقّ علقمة
و دون الحقّ ما يحلُو
فحاذر أن تكون كمن
على علم لهم ضلُّوا
فجهل المنتهي علم
و علم المبتدي جهلُ.
تحيّاتي، أبو القاسم زكريّا باب الشّيخ.
إذا لم ينفع القولُ
فعندي بعده الفعلُ
و لكن ما هو الحلُّ
إذا لم ينفع الفعلُ
تراودني بلا صَدَرٍ
هموم جزؤها كلُّ
جميع أحبّتي رحلُوا
تماما مثلما حلُّوا
و صار الحلّ مشكلة
فليت الحلّ ينحلُّ
وجدت الحقّ علقمة
و دون الحقّ ما يحلُو
فحاذر أن تكون كمن
على علم لهم ضلُّوا
فجهل المنتهي علم
و علم المبتدي جهلُ.
تحيّاتي، أبو القاسم زكريّا باب الشّيخ.