القصيدة من نظمي، و للقارئ حريّة التّنقّل بين السّطور.



إذا لم ينفع القولُ

فعندي بعده الفعلُ



و لكن ما هو الحلُّ

إذا لم ينفع الفعلُ



تراودني بلا صَدَرٍ

هموم جزؤها كلُّ



جميع أحبّتي رحلُوا

تماما مثلما حلُّوا



و صار الحلّ مشكلة

فليت الحلّ ينحلُّ



وجدت الحقّ علقمة

و دون الحقّ ما يحلُو



فحاذر أن تكون كمن

على علم لهم ضلُّوا



فجهل المنتهي علم

و علم المبتدي جهلُ.



تحيّاتي، أبو القاسم زكريّا باب الشّيخ.