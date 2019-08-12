هموم

زكريا باب الشيخ

زكريا باب الشيخ

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 أوت 2019
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
معسكر
الجنس
ذكر
القصيدة من نظمي، و للقارئ حريّة التّنقّل بين السّطور.

إذا لم ينفع القولُ
فعندي بعده الفعلُ

و لكن ما هو الحلُّ
إذا لم ينفع الفعلُ

تراودني بلا صَدَرٍ
هموم جزؤها كلُّ

جميع أحبّتي رحلُوا
تماما مثلما حلُّوا

و صار الحلّ مشكلة
فليت الحلّ ينحلُّ

وجدت الحقّ علقمة
و دون الحقّ ما يحلُو

فحاذر أن تكون كمن
على علم لهم ضلُّوا

فجهل المنتهي علم
و علم المبتدي جهلُ.

تحيّاتي، أبو القاسم زكريّا باب الشّيخ.
 
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