الفرق بين معنى الكلمة التي تكتب بالضاد، ونفسها التي تكتب بالظاء: (ض) ، (ظ)

البشير البشير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 98
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
الحض: الحث
الحظ: النصيب
الضن: البخل
الظن: الشك
العض: بالأسنان
العظ: بغير الأسنان، كعظ الزمان
الفضة: معدن معروف
الفظة: ورم في الأحشاء
الضر: ضد النفع
الظًّرًّ: الحجر المدور
القيض: قشر البيض
القيظ: حر الصيف
المض: الألم
المظ: شجر الرمان
المرض: الداء
المرظ: شدة الجوع
الناضر: الحسن
الناظر: العين والبصر
القرض: السلف
القرظ: نوع من الثمار
البيض:
البيظ: للنمل
الضد: المُخالف
الظد: قيح من الحيونات
حضر: أتى
حظر: منع
فاض: زاد و سال
فاظ: مات
غاض: قلّ و نقص
غاظ: أغضب
ضلّ: تاه
ظلّ: أقام واستمر
ضج: صاح في غير الحرب
ظج: صاح في الحرب
سلامي وتحيّاتي الورديّة لكم