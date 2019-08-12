زواج مرفوض

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,355
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الجنس
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13614309005.gif

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

" إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ " (رواه السيوطي و قال الألباني حديث صحيح)

ترضون خلقه و دينه.

هذان هما شرطا النبي (صلى الله عليه و سلم) لاختيار الزوج.

و مَن النبي (صلى الله عليه و سلّم)؟ إنّه رسول الله.

و من الله؟ الله خالق البشر و العالم بمصلحتهم.

الزواج بمتزوج صار عيباً و عاراً على من تفعله ! "سرقته من زوجته! أما هو فلم يقدّر تضحيات أم أولاده!"

الزواج بمطلقة صار مصدراً للقيل و القال ! "ألم يجد إلا مطلقة ليتزوج بها؟! ألم يسأل لماذا طلقها زوجها؟ ربما و ربما و ربما!"

زواج الكبير بصغيرة صار مستنكراً ! "ألا يستحي من شيبته؟! يتزوج بفتاة في سنّ ابنته ! "

أما زواج الصغير بكبيرة، فلابد أنّ سببه طمعه بمالها، أو ربّما سحرته!

و هكذا، تم حصر الزواج المقبول اجتماعياً في صورة واحدة - صورة واحدة فقط : شاب أعزب يتزوج ببكرٍ أصغر منه بقليل!

هذه هي الصورة الوحيدة المقبولة اجتماعياً!

فماذا كانت النتيجة؟

انتشار كبير للعنوسة!

انتشار عظيم للعلاقات المحرمة!

النتيجة فتنة في الأرض و فساد عريض!

"إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ و َدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ"

منقوووووووووووول

13614309006.gif
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال ام أمينة:
مشاهدة المرفق 110843

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

" إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ " (رواه السيوطي و قال الألباني حديث صحيح)

ترضون خلقه و دينه.

هذان هما شرطا النبي (صلى الله عليه و سلم) لاختيار الزوج.

و مَن النبي (صلى الله عليه و سلّم)؟ إنّه رسول الله.

و من الله؟ الله خالق البشر و العالم بمصلحتهم.

الزواج بمتزوج صار عيباً و عاراً على من تفعله ! "سرقته من زوجته! أما هو فلم يقدّر تضحيات أم أولاده!"

الزواج بمطلقة صار مصدراً للقيل و القال ! "ألم يجد إلا مطلقة ليتزوج بها؟! ألم يسأل لماذا طلقها زوجها؟ ربما و ربما و ربما!"

زواج الكبير بصغيرة صار مستنكراً ! "ألا يستحي من شيبته؟! يتزوج بفتاة في سنّ ابنته ! "

أما زواج الصغير بكبيرة، فلابد أنّ سببه طمعه بمالها، أو ربّما سحرته!

و هكذا، تم حصر الزواج المقبول اجتماعياً في صورة واحدة - صورة واحدة فقط : شاب أعزب يتزوج ببكرٍ أصغر منه بقليل!

هذه هي الصورة الوحيدة المقبولة اجتماعياً!

فماذا كانت النتيجة؟

انتشار كبير للعنوسة!

انتشار عظيم للعلاقات المحرمة!

النتيجة فتنة في الأرض و فساد عريض!

"إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ و َدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ"

منقوووووووووووول

مشاهدة المرفق 110844
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على المرء ان لا يتوسع في ارضاء الناس على حساب المباح شرعا والا فقد نفسه
والتصق بالميوعة.
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
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الجنس
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كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
قال yossi:
ألا وهو زواج المثليين ماحكمه في الإسلام ؟
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زواج المثلية محرم تقليديا من قبل الاديان الابراهيمية اليهودية و المسيحية و الاسلام.. و يؤمن معتنقي الاسلام بكون المثلية خطيئة.
ففي الديانة اليهودية عقوبتها القتل
و الديانة المسيحية تدين و تعاقب ممارسو المثلية.
اما في الاسلام فيعتبر ممارسة النشاط الجنسي من نفس الجنس محرم بإجماع المسلمين لورود عدة آيات في القرآن:
{...انكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون}..
صدق الله العظيم.
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,355
النقاط
351
الجنس
أنثى
قال كاجومي هيغوراشي:
زواج المثلية محرم تقليديا من قبل الاديان الابراهيمية اليهودية و المسيحية و الاسلام.. و يؤمن معتنقي الاسلام بكون المثلية خطيئة.
ففي الديانة اليهودية عقوبتها القتل
و الديانة المسيحية تدين و تعاقب ممارسو المثلية.
اما في الاسلام فيعتبر ممارسة النشاط الجنسي من نفس الجنس محرم بإجماع المسلمين لورود عدة آيات في القرآن:
{...انكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون}..
صدق الله العظيم.
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بارك الله فيك​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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المشاركات
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فالفيراج
الجنس
ذكر
قال yossi:
ألا وهو زواج المثليين ماحكمه في الإسلام ؟
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين ءادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم، وعلى ءال كل وسائر الصالحين.

أما بعد فموقف الإسلام من هذه الظاهرة المسماة زواج المثليين واضح ومعروف، فالزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له، وأما ما يسمى بالزواج بين رجلٍ ورجل، أو امرأةٍ وامرأة، فليس بزواج، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش، ومنكرٌ من أفظع المنكرات، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، فعقد الزواج الشرعي عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه، وسماه “ميثاقًا غليظًا”، فلا تجوز الاستهانة به، وجعْله مجالًا للعبث في أي حال من الأحوال .

ولا شك أن ما يسمى عقد الزواج المثلي فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد الشرعي العظيم، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره، فضلاً عن أن يفكر فيه.

فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن يخفى عليه حرمة اللواط والسحاق؟!!

فالحق ما أفتت به المراجع الدينية أنه لا زواج بين المثليين سواء أكان رجلين أو امرأتين وأن هذا الارتباط بين المثليين محرم قطعا في جميع الشرائع، كما أنه مخالف لجميع القيم والأخلاق وللفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها وأنه يخالف الذوق العام والاجتماع البشري عبر العصور.

وفقنا الله وإياكم

أمين عام دار الفتوى

الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,355
النقاط
351
الجنس
أنثى
قال sami44:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين ءادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم، وعلى ءال كل وسائر الصالحين.

أما بعد فموقف الإسلام من هذه الظاهرة المسماة زواج المثليين واضح ومعروف، فالزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له، وأما ما يسمى بالزواج بين رجلٍ ورجل، أو امرأةٍ وامرأة، فليس بزواج، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش، ومنكرٌ من أفظع المنكرات، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، فعقد الزواج الشرعي عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه، وسماه “ميثاقًا غليظًا”، فلا تجوز الاستهانة به، وجعْله مجالًا للعبث في أي حال من الأحوال .

ولا شك أن ما يسمى عقد الزواج المثلي فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد الشرعي العظيم، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره، فضلاً عن أن يفكر فيه.

فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن يخفى عليه حرمة اللواط والسحاق؟!!

فالحق ما أفتت به المراجع الدينية أنه لا زواج بين المثليين سواء أكان رجلين أو امرأتين وأن هذا الارتباط بين المثليين محرم قطعا في جميع الشرائع، كما أنه مخالف لجميع القيم والأخلاق وللفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها وأنه يخالف الذوق العام والاجتماع البشري عبر العصور.

وفقنا الله وإياكم

أمين عام دار الفتوى

الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني
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بارك الله فيك​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,076
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اما بالعودة لموضوعك
الزواج لاول مرة دوما ما يكون لاكمال نصف الدين وللحصانة ولاتقاء شر النفس الامارة بالسوء
اما الزواج لثاني مره في الغالب يكون لمصلحه معلومة وكل متزوج وضروفه
والحديث في هذا الباب يطول
لي عودة لموضوعك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,355
النقاط
351
الجنس
أنثى
قال sami44:
اما بالعودة لموضوعك
الزواج لاول مرة دوما ما يكون لاكمال نصف الدين وللحصانة ولاتقاء شر النفس الامارة بالسوء
اما الزواج لثاني مره في الغالب يكون لمصلحه معلومة وكل متزوج وضروفه
والحديث في هذا الباب يطول
لي عودة لموضوعك
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نورت موضوعي​
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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27 جويلية 2018
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النقاط
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم....
نحمد لله حمداا كثيراا مباركاا على نعمت الاسلام
التشريع الاسلامى قد سن وتطرق لجميع القوانين التى تؤول الى حماية حقوق الطرفين و تقضي بالعيش الكريم لهما
ولكن ماوصلنا الليه كان نتيجة ابتعادنا عن هته القوانين
موضوع قيم
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