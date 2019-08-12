ناصر dz
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صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وتجوب الإنترنت حول العالم وترشح للفوز بجائزة مكة للإعلام
مكة ـ جابت أرجاء الفضاء الإلكتروني حول العالم صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب، في مواصلة المشي والتنقل بين المشاعر المقدسة حين أدائه مناسك الحج.
ولم يفكر رجل الأمن السعودي لبرهة فيما سيقدمه من خدمات للحاج المسن الذي تاه عن جماعته، حيث حمله على ذراعيه بابتسامة عكست إنسانيته ونبل أخلاقه الرفيعة في خدمة ضيوف الرحمن.
مكة ـ جابت أرجاء الفضاء الإلكتروني حول العالم صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب، في مواصلة المشي والتنقل بين المشاعر المقدسة حين أدائه مناسك الحج.
ولم يفكر رجل الأمن السعودي لبرهة فيما سيقدمه من خدمات للحاج المسن الذي تاه عن جماعته، حيث حمله على ذراعيه بابتسامة عكست إنسانيته ونبل أخلاقه الرفيعة في خدمة ضيوف الرحمن.