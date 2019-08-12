صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب

ناصر dz

ناصر dz

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14 جانفي 2015
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صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وتجوب الإنترنت حول العالم وترشح للفوز بجائزة مكة للإعلام






مكة ـ جابت أرجاء الفضاء الإلكتروني حول العالم صورة رجل أمن سعودي ساعد حاجا طاعنا في السن أرهقه التعب، في مواصلة المشي والتنقل بين المشاعر المقدسة حين أدائه مناسك الحج.

ولم يفكر رجل الأمن السعودي لبرهة فيما سيقدمه من خدمات للحاج المسن الذي تاه عن جماعته، حيث حمله على ذراعيه بابتسامة عكست إنسانيته ونبل أخلاقه الرفيعة في خدمة ضيوف الرحمن.1565650152254.png
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
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ماشاء الله
رجل الأمن هذا في قمة الانسانية ربي يكثر من امثاله
بارك الله فيك على الموضوع
دمت بخير​
 
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