مبروك عيدكم اهل اللمة

حتى ولو كانت التبريكات متأخرة

عيدكم مبارك اهل اللمة

لاتلوموني والسبب معلاوف اصبت بدوار البحر من شدة الزرط والزرط لغو جزائرية بائدة تعني الاكل دون مضغ والسبب تعرفوه

اردت ان امارس الانقلاب ايام العيد انفلاب سياسي بالمفهوم الاجتماعي-كلمة من اختراعي-غنزلت ضيفا رخما ثقيل الظل والووزن على الاهل واقسمت يمينا في سري ان لا اقوم حتى ازرط

زرطت وزرطت واستعنت بالله على ثقل المهمة والبطن ثم بنكهات بصلية -من البصل-وراناتيدين ومالوكس ونبو كاستريك

بدأ الزرط بساعات متقدمة ودامت المرحلة الاولى حتى الزوال هنا احسست وان الشمال يشبه الجنوب ثم غاب عني اسمي فقررت ان التمس هدنة لبعض الزقت

نهضت فأنقلبت كما ينقلب الشاكمان-شاحنة تعرفونها- ولم استفق إلاّ عندما ارتطم رأسي بالارض

بدأت المرحلة الثانية وكلي عزم ان اعلنها حربا لاتبقي ولاتذر قاولوا تناول البيبسي فهي كفيلة بأت توسع المكان والمعكة كما توسع البيلدوزار مساحة للطريق السيار والفعل دون مشورة تناولتها فأصبت بصخقة عير كهرابئية لكنها تشبه كثيرا ارتطام النيزك بالارض في زمن الدينوصورات

احسست بتوسعة حضرية في الامعاء فأقبلت على مزيد من الزرط حتى رأيت الشمس تغرب قبل العصر انتابني شعور مرهق للنوم لكني خفت ان يفعها الاعداء خلفي ويكنسوا مالذ وطاب من اللحم

ارتكزت على الحائط وشمرت على ذراعي وانهمرت كالسيل ازرط دون وعي

اظلمت السماء في وجهي ولم استيقظ إلاّ على عويل سيارات الحماية المدنية الاربعة وهي تحاول انتشالي من الشارع

سألت ما الخبر

قاولوا تلقينا اتصالا من النازا مفاده انهم لمحوا مخلوقا فضائيا يزرط زرطا لم تعرفه البشرية من قبل

قلت الحمد لله انني بخير

سألت عن اهل اللمة قاولوا انهم مجتمعون في حفلة شواء

جئت مسرعا

صحة عيدكم

كاش زرط

كل عام وانتم بخير وجزائرنا بخير/رفيد