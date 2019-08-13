رفضته كزوج بسبب مرضه بالسكري

بسم الله

حياكم الله احبتي في اللمة المباركة

عيدكم مباارك و كل عام و انتم بخير



عهدنا في واقعنا أن رفض الخاطب و رده يكون بسبب فقره

او وظيفته

او بيئته

او اخلاقه

او دينه

او حتى بسبب جماله



لكن اطرح بين ايديكم حالة جديدة انا شخصيا اول مرة اسمع بها

انا منتسب لأحدى المجموعات في شبكات التواصل

خاصة بالمرضى بالسكري

هته المجموعة تعالج مشاكل المرضى

و ترد على اسئلتهم

و يطرح فيها الاعضاء تجاربهم في تعاملهم مع المرض



قبل ايام طرح احد الاعضاء تساؤل و صرخة فريدة من نوعها



هذا الشاب تقدم لخطبة فتاة

و كانت الامور تسير بالشكل المطلوب

حتى اخبرهم انه مريض بالسكري

هته النقطة كانت الفيصل في امره

إذ بعدها بأيام اخبروه انه ليس له نصيب



صراحة اول مرة اسمع بالأمر



هل هذا سبب كاف لرفض الشاب

و هل المرض بالسكري عائق امام حياة سعيدة

هل من حق الفتاة رفضه