أنشروا الحب في كل مكان

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة
العيد فرصة لتجديد المشاعر لتجديد التواصل ووصل الرحم وغيره من الأصدقاء والجيران
فرصة جميلة جداً لقول كلمة أحـــــــــــبـــــــــك
فلما لا تنطق بها؟ لوالديك، زوجتك، زوجك، أولادك، أرحامك
أصبح مفهوم الحب عند بعض الناس هو ما يقع بين الجنسين
وهذا مفهوم خاطئ
فلولا الحب لما أصبحت معظم النساء أماً
ولما أصبح هناك البر فالبر أصله الحب والإخلاص
ولما أصبح بعض الناس يربي الحيوانات
ولما وصلت إلينا بعض المشاهد المذهلة عن الطبيعة لولا أن هناك من يعشق ويحب تصوير المناظر الخلابة
إذاً الحب حياة ولولا الحب لما كانت الحياة
أحبتي في الله اليوم أضع بين أيديكم هذه الباقة الجميلة من الصور التي تحمل معنى الحب
أو تحمل إلينا الحب ..
أسأل الله أن تنعموا بالحب وأن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه
ومن هنا أقول لكل اللماويات واللماويين عيدكم حب وعيدكم مبارك مكلل بالحب الدائم يا رب
وأقول لإنسان عزيز على قلبي، كل عيد وأنت حبي
أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بهذه الباقة المميزة
إليكم خالص تقديري
حفظكم الرحمن وأسعدكم في الدارين