أنشروا الحب في كل مكان

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,944
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة
العيد فرصة لتجديد المشاعر لتجديد التواصل ووصل الرحم وغيره من الأصدقاء والجيران
فرصة جميلة جداً لقول كلمة أحـــــــــــبـــــــــك
فلما لا تنطق بها؟ لوالديك، زوجتك، زوجك، أولادك، أرحامك

أصبح مفهوم الحب عند بعض الناس هو ما يقع بين الجنسين
وهذا مفهوم خاطئ
فلولا الحب لما أصبحت معظم النساء أماً
ولما أصبح هناك البر فالبر أصله الحب والإخلاص
ولما أصبح بعض الناس يربي الحيوانات
ولما وصلت إلينا بعض المشاهد المذهلة عن الطبيعة لولا أن هناك من يعشق ويحب تصوير المناظر الخلابة
إذاً الحب حياة ولولا الحب لما كانت الحياة

أحبتي في الله اليوم أضع بين أيديكم هذه الباقة الجميلة من الصور التي تحمل معنى الحب
أو تحمل إلينا الحب ..

أسأل الله أن تنعموا بالحب وأن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه
ومن هنا أقول لكل اللماويات واللماويين عيدكم حب وعيدكم مبارك مكلل بالحب الدائم يا رب
وأقول لإنسان عزيز على قلبي، كل عيد وأنت حبي


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أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بهذه الباقة المميزة
إليكم خالص تقديري
حفظكم الرحمن وأسعدكم في الدارين
















 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,986
النقاط
1,811
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم .....
منورة جميلتى 😘😘😘😘
عيدك مبارك وكل عام وانتى وكل الاهل والاحباببالف خير اختى الغالية 🐑🐏🐑


صصور صراحة رووعة استمتعت بموضوعك
في انتظار كل ماهو جديد ومتميز منكى
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,368
النقاط
351
الجنس
أنثى
ماشاء الله صور جميلة جدا
بارك الله فيك
في انتظار جديد مواضيعك المميزة دائما
تقبلي تحياتي​
 
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