السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جربت صابلي بالشوكولا في العيد
جبتلكم تشوفوه وتذوقوه
المكونات والطريقة :
زوج حبات بيض +كاس سكر رطب مايعادل 240ملل نخلط مليح بالفوي
+قدو زيت ونخلط
ونزيد لافاني ونخلط
+كاس نشاء ونخلط
نزيد 1خميرة القاطو و3كيسان فرينة ونلم بيدي نتحصل على عجينة نشكلها كيف نحب
مكانش عندي الوقت كعبرتهم وخليتهم
واخيرا زينتها بالشوكولا وشهية طيبة
جربت صابلي بالشوكولا في العيد
جبتلكم تشوفوه وتذوقوه
المكونات والطريقة :
زوج حبات بيض +كاس سكر رطب مايعادل 240ملل نخلط مليح بالفوي
+قدو زيت ونخلط
ونزيد لافاني ونخلط
+كاس نشاء ونخلط
نزيد 1خميرة القاطو و3كيسان فرينة ونلم بيدي نتحصل على عجينة نشكلها كيف نحب
مكانش عندي الوقت كعبرتهم وخليتهم
واخيرا زينتها بالشوكولا وشهية طيبة