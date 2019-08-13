صابلي بالشوكولا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,013
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جربت صابلي بالشوكولا في العيد
جبتلكم تشوفوه وتذوقوه 💓💓🙊🙊🙊

المكونات والطريقة :

زوج حبات بيض +كاس سكر رطب مايعادل 240ملل نخلط مليح بالفوي

Image-1519.jpg

+قدو زيت ونخلط
ونزيد لافاني ونخلط
+كاس نشاء ونخلط

Image-3761.jpg

نزيد 1خميرة القاطو و3كيسان فرينة ونلم بيدي نتحصل على عجينة نشكلها كيف نحب
مكانش عندي الوقت كعبرتهم وخليتهم

Image-5505.jpg

واخيرا زينتها بالشوكولا وشهية طيبة

Image-2252.jpg

Image-4194.jpg

🌼🌷🌼
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,372
النقاط
351
الجنس
أنثى
السلام عليكم
ماشاء الله هايل ووصفة خفيفة و سهلة التحضير مع فنجان قهوة حليب واش نحكيلك
قهوة.gif
في انتظار جديد وصفاتك المميزة
تحياتي لكي​
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
102
النقاط
9
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على المشاركة الرائعة
حسب صور الوصفة العين تأكل قبل المعدة😋
مشكورة
 
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