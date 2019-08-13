انهضي!!! انهضي!!!

كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
224
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
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انهضي!! انهضي!!
انهضي، انهضي ،
استيقظي و كوني صديقتي،
ايتها الفراشة النائمة!
★. ★. ★
الان يبدأ الربيع
بتزيين قمر لوحة الطبيعة
و ازهار الخوخ.
★. ★. ★
بالرغم من انها هشة
الا انها ليست في قابلة للكسر
بسهولة،
براعم الاقحوان.
★. ★. ★
بإتجاه اشعة الشمس
تستدير ازهار الخُبَّاز
في مطر الصيف
★. ★. ★
مطر صيف مبكر:
ساقا الكركي الطويلتان
صارتا اقصر.
★. ★. ★
سواء في المساء
ام في الصباح فهم يسمعون
ازهار البطيخ.
★. ★. ★
طنين من الحشرات-
امس ما كان بإمكان المرء ان يرى
الثقب في الجدار.
★. ★. ★
بعد الاقحوان
اضافة الى الفجل الابيض
لا يوجد شيء اطول.
★. ★. ★
رياح عاصفة الشتاء
اخفت نفسها بين ايكة الخيزران
بلا حركة، اصبحت هادئة.
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كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
224
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
هناك كلمات غير مفهومة يمكن ان تطلبوا مني شرحها..
..شكرا جزيلا..
 
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