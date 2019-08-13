انهضي!! انهضي!!

انهضي، انهضي ،

استيقظي و كوني صديقتي،

ايتها الفراشة النائمة!

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الان يبدأ الربيع

بتزيين قمر لوحة الطبيعة

و ازهار الخوخ.

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بالرغم من انها هشة

الا انها ليست في قابلة للكسر

بسهولة،

براعم الاقحوان.

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بإتجاه اشعة الشمس

تستدير ازهار الخُبَّاز

في مطر الصيف

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مطر صيف مبكر:

ساقا الكركي الطويلتان

صارتا اقصر.

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سواء في المساء

ام في الصباح فهم يسمعون

ازهار البطيخ.

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طنين من الحشرات-

امس ما كان بإمكان المرء ان يرى

الثقب في الجدار.

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بعد الاقحوان

اضافة الى الفجل الابيض

لا يوجد شيء اطول.

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