كاجومي هيغوراشي
:: عضو مُشارك ::
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- 23 جويلية 2019
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انهضي!! انهضي!!
انهضي، انهضي ،
استيقظي و كوني صديقتي،
ايتها الفراشة النائمة!
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الان يبدأ الربيع
بتزيين قمر لوحة الطبيعة
و ازهار الخوخ.
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بالرغم من انها هشة
الا انها ليست في قابلة للكسر
بسهولة،
براعم الاقحوان.
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بإتجاه اشعة الشمس
تستدير ازهار الخُبَّاز
في مطر الصيف
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مطر صيف مبكر:
ساقا الكركي الطويلتان
صارتا اقصر.
★. ★. ★
سواء في المساء
ام في الصباح فهم يسمعون
ازهار البطيخ.
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طنين من الحشرات-
امس ما كان بإمكان المرء ان يرى
الثقب في الجدار.
★. ★. ★
بعد الاقحوان
اضافة الى الفجل الابيض
لا يوجد شيء اطول.
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رياح عاصفة الشتاء
اخفت نفسها بين ايكة الخيزران
بلا حركة، اصبحت هادئة.