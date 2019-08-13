السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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احلى السلام واسعد الله اوقاتكم بالذكر والاستغفار

الطرق السريعة في أمريكا من أفضل الطرق في العالم،وتتميز بأنها طرق مميزة وآمنة للقيادة، وتتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.ويصل عدد المسارات في الطرق بالاتجاه الواحد إلى ثمانية مسارات،وبعض الطرق يمنع فيها الشاحنات، حيث تسير في مسارات منفصلة وبعيدة عن السيارات الخاصة،ويمنع في أمريكا التوقف على جوانب الطرقالسريعة نهائياً، إلا في حالات الطوارئ.كما تتميز الطرق الأمريكية السريعة بالعديد من اللوحات الإلكترونية المضيئة، التي تستخدم لعدة أمور، منها تحديد السرعات أو اطلاع السائقينبإغلاق مخرج أو مدخل أو لتخفيف السرعة؛ لوجود أعمال صيانة، وبعض الأمور الإرشادية.وما يُميّز الطرق السريعة في أمريكا توفر جميع الخدماتوعلى مستوى مميز جداً، ويمكن التنبه لوجود هذه الخدمات وما تحتويه عبر لوحات إرشادية، توضع في الطرق تحمل شعار الخدمات،مثل المطاعموالمقاهي والفنادق والمتاحف وغيرها،وتصل السرعات في الطرق السريعة إلى 70 ميلاً، وفي حالة المرور بالقرب من المدن تقل السرعة لتصل إلى 55 ميلاً.