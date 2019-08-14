راني رجعت اهل اللمة

فتى من الغد
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,972
- النقاط
- 2,441
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
راني رجعت والحمد لله
توحشتكم gااع الاخ الامين محمد والاخت سلطانة والاخ فنحي و فور الجيريا
وما ننساوش ختنا لؤلؤة قسنطينة و فاتي 8 وسكون الفجر
بلا ما ننساو استاذنا سامي
لقيت اللمة رقدت قلت نرجع انوضها شوي
توحشتكم gااع الاخ الامين محمد والاخت سلطانة والاخ فنحي و فور الجيريا
وما ننساوش ختنا لؤلؤة قسنطينة و فاتي 8 وسكون الفجر
بلا ما ننساو استاذنا سامي
لقيت اللمة رقدت قلت نرجع انوضها شوي