راني رجعت اهل اللمة

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,972
النقاط
2,441
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
راني رجعت والحمد لله
توحشتكم gااع الاخ الامين محمد والاخت سلطانة والاخ فنحي و فور الجيريا
وما ننساوش ختنا لؤلؤة قسنطينة و فاتي 8 وسكون الفجر
بلا ما ننساو استاذنا سامي
لقيت اللمة رقدت قلت نرجع انوضها شوي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top