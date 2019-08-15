تنظيم ديكورات المنزل 2019 ، طرق ترتيب الديكورات 2019

لمار للتسويق21
:: عضو منتسِب ::
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اليوم الموضوع الي راح نتناوله موضوع ديكور الشقق بحكم أن مساحتها صغيره
والواحد يحتاس فيها ..حلو أنه ياخذ فكره عن الألوان الي تصلح لشقق وتوسعها ماتصير الألوان تهريج
هنا ديكور لغرفه المعيشه الي شكلها دائري معطيه شكل جميلاً والأحمر معطي فخامه
المعروف عن اللون الأحمر أنه لون دافي .. فكثرته تخلي جو الغرفه حار
الجدار وطريقه تسليط الضوء معطي المكان فخامه رغم بساطته مره جميله البسيط
الممتنع مناسب لكل وقت ولكل زمان ..
الكنبه لونها ساده أضافوا عليها الخداديات المقلمه و المشجره يعطيها شكل
فازه الورد على الطاوله مخليه في المكان أنتعاش وحيويه ..
هنا لعشاق القراءه غرفه معيشه ومكتب في آن واحد
حبيت استغلال الجدران انو عملوها مكتبه بحيث ماتاخذ مساحه من
الغرفه .. الغرفه يمتاز فيها الطابع الشتوي ..
حبيت ترتيب اللوحات جداً.. والصندوق حبيه أستغلاله
كطاوله .. الكنب لونه شهر ويصير اسود
ماينفع للعوائل الخليجيه ..
اضافه اللون البرتقالي للون الأبيض البارد على جدار واحد وبمساحه ضيقه
عطى الغرفه أنتعاش وخلها جميله .. الطاوله مناسبه بالنسبه للمكان ..
حركه الأضاءه جميله وبتلقون مثلها في أيكيا ..
نجي للحمام - الله يكرمكم -
المعروف عن حمامات الشقق تجي ضيقه لدرجه
انو يضيق الواحد خلقه .. حبيت أستغلال المساحات
وأضافه لوح زجاج يعطي أيحاء بسعه المكان ..
اللون الأخضر منعش ..
الحمام من جهه أخرى .. حبيت الجدار الاخضر
والخطوط الطوليه تحسسك ب اتساع المساحه
المصدر : .......................ز
والواحد يحتاس فيها ..حلو أنه ياخذ فكره عن الألوان الي تصلح لشقق وتوسعها ماتصير الألوان تهريج
هنا ديكور لغرفه المعيشه الي شكلها دائري معطيه شكل جميلاً والأحمر معطي فخامه
المعروف عن اللون الأحمر أنه لون دافي .. فكثرته تخلي جو الغرفه حار
الجدار وطريقه تسليط الضوء معطي المكان فخامه رغم بساطته مره جميله البسيط
الممتنع مناسب لكل وقت ولكل زمان ..
الكنبه لونها ساده أضافوا عليها الخداديات المقلمه و المشجره يعطيها شكل
فازه الورد على الطاوله مخليه في المكان أنتعاش وحيويه ..
هنا لعشاق القراءه غرفه معيشه ومكتب في آن واحد
حبيت استغلال الجدران انو عملوها مكتبه بحيث ماتاخذ مساحه من
الغرفه .. الغرفه يمتاز فيها الطابع الشتوي ..
حبيت ترتيب اللوحات جداً.. والصندوق حبيه أستغلاله
كطاوله .. الكنب لونه شهر ويصير اسود
ماينفع للعوائل الخليجيه ..
اضافه اللون البرتقالي للون الأبيض البارد على جدار واحد وبمساحه ضيقه
عطى الغرفه أنتعاش وخلها جميله .. الطاوله مناسبه بالنسبه للمكان ..
حركه الأضاءه جميله وبتلقون مثلها في أيكيا ..
نجي للحمام - الله يكرمكم -
المعروف عن حمامات الشقق تجي ضيقه لدرجه
انو يضيق الواحد خلقه .. حبيت أستغلال المساحات
وأضافه لوح زجاج يعطي أيحاء بسعه المكان ..
اللون الأخضر منعش ..
الحمام من جهه أخرى .. حبيت الجدار الاخضر
والخطوط الطوليه تحسسك ب اتساع المساحه
المصدر : .......................ز