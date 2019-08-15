قريبا سلسلة صريح جدا

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,101
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر




فاصل-111.gif


أعضاء ورواد منتدى اللمة الكرام

تحية عطرة لكل من يتفقد هذا المنتدى لغاية هو ملاقيها

سلسلة جديدة قريبا على منتدى اللمة الجزاىريه
السلسلة بعنوان صريح جدا


oy-yc10.gif
موضوع نصف اسبوعي متجدد

كل ثلاث ايام نطرح موضوع يتضمن سؤال لأعضاء اللمة
والسؤال يكون في شتى مجالات الحياة
ومن الواقع المعاش

نحاول التطرق لأمور قد تكون مهمة وكثير منا يحسبها هينه ومن عمق المجتمع

اعطي رأيك بكل صراحة ليس شرطا ان اقتنع به هكذا نجس نبض بعضنا البعض
ونعرف تفكير سكان سفينة اللمة

1548878254660.png

الموضوع ليس للنقاش وانما لإبداء الرأي بكل صراحة وشفافيه
أوأكد ان المواضيع ليست نقاشية حتى لا نصادر رأي احدهم
لكن يمكن إبداء الرأي المخالف مع التعليل

1548878254660.png
اتمنى تفاعلكم ومشاركتكم لدعم اسمرار السلسلة

#sami44
1548878254660.png

فاصل-222222222.gif
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,101
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
@Autumn leaves
@عبدالرؤوف
@لؤلؤة قسنطينة
@sanaya
@حلم كبير
@السلطانة
@جميلة انا
@kacimo sami
@متهجئ الحرف
@ماغيكاي تشان
@الامين محمد
@صمت المشاعر
@صمت النبض
@كاجومي هيغوراشي
@ملكة زوجي
@أم أحمــــد يــسّ
@ام أمينة
@ليليا مرام
@NAPOLA
@الوهم
@خووخه
@خديجة ph
@طموحة
@مناجاتي لسجادتي
@فتى من الغد
@البدر المشرق
@سكون الفجر
@Manar Marine
الدعوة عامة للجميع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top