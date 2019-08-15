قريبا سلسلة صريح جدا

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,101
- النقاط
- 751
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
أعضاء ورواد منتدى اللمة الكرام
تحية عطرة لكل من يتفقد هذا المنتدى لغاية هو ملاقيها
سلسلة جديدة قريبا على منتدى اللمة الجزاىريه
السلسلة بعنوان صريح جدا
موضوع نصف اسبوعي متجدد
كل ثلاث ايام نطرح موضوع يتضمن سؤال لأعضاء اللمة
والسؤال يكون في شتى مجالات الحياة
ومن الواقع المعاش
نحاول التطرق لأمور قد تكون مهمة وكثير منا يحسبها هينه ومن عمق المجتمع
اعطي رأيك بكل صراحة ليس شرطا ان اقتنع به هكذا نجس نبض بعضنا البعض
ونعرف تفكير سكان سفينة اللمة
الموضوع ليس للنقاش وانما لإبداء الرأي بكل صراحة وشفافيه
أوأكد ان المواضيع ليست نقاشية حتى لا نصادر رأي احدهم
لكن يمكن إبداء الرأي المخالف مع التعليل
اتمنى تفاعلكم ومشاركتكم لدعم اسمرار السلسلة
#sami44