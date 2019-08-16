‏هؤلاء يمتلكون الذهب فى العالم

تسعى دول العالم لامتلاك مخزون كبير من المعدن النفيس، وذلك للحفاظ على عملتها من التقلبات التى تشهدها الأسواق، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس خلال النصف الأول من 2019 بشكل كبير، ليرتفع الذهب لأعلى معدلاته فى 5 سنوات، وفيما يلى قائمة الدول الأكثر حيازة للمعدن النفيس كأحد احتياطياتها العالمية.وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمى الصادر بالربع الأخير من 2019، تمتلك البنوك المركزية 33.695 ألف طن من الذهب عبر احتياطياتها، لكن فيما يتعلق بشراء البنوك المركزية للذهب، فإن روسيا وكازاخستان وتركيا هما الأكثر شراءً للمعدن النفيس خلال الربع الثالث من العام الحالى.لا تزال 9 دول إضافة لصندوق النقد الدولى تسيطر على قائمة العشرة الكبار فى حيازة الذهب حتى أول أكتوبر 2018، ويشير التقرير إلى أن صندوق النقد هو المؤسسة الوحيدة المتواجدة داخل تصنيف الأكثر حيازة للذهب الذى يعنى استثناؤه انضمام الهند للقائمة بحيازة 579.9 طن أو ما يعادل 5.5% من إجمالى الاحتياطيات لدى البنك المركزى الهندى.وتصدرت قائمة أكثر الدول امتلاكاً للذهب الولايات المتحدة بـ8133.5 طن، وهو ما يمثل نحو 73.4% من إجمالى احتياطيات البلاد، فى حين جاءت ألمانيا فى الترتيب الثانى بحيازة 3369.7 طن من الذهب أو ما يوازى 68.8% من احتياطياتها يليها صندوق النقد الدولى الذى يضم 2814 طنا من الذهب فى حيازته.وحلت إيطاليا وفرنسا فى المركزين الرابع والخامس بحيازة قدها 2451.8 طن و2436 طنا على الترتيب، وهو ما يمثل 65.1% و59.1% من إجمالى ما يمتلكانه من الاحتياطيات، وبعد الاتجاه السائد فى روسيا لشراء الذهب، فإن المعدن يشكل نحو 16.9% من الاحتياطيات لديها بحيازة قدرها 2036.2 طن ما جعلها تشغل الترتيب السادس فى قائمة العشرة الكبار.وبالنسبة للمركز السابع فكان من نصيب الصين والتى يوجد بحوزتها 1841.3 طن من المعدن الأصفر أو 2.2% تقريباً من الاحتياطيات لديها، وشغلت سويسرا المركز الثامن بحيازة 1040.1 طن أو ما يعادل 5% من احتياطياتها الإجمالية، لتبعد بحوالى 275 طنا عن المركز التاسع والذى تشغله اليابان بـ765.2 طن من الذهب فى حيازتها، ويمثلان 2.3% من احتياطيات، وتتذيل هولندا قائمة الكبار بحيازة 612.5 طن من الذهب تمثل 65.5% من إجمالى احتياطياتها.جاءت السعودية كأكبر الدول العربية حيازة للذهب بامتلاكها 323.1 طن من الذهب أو 7.7% من إجمالى الاحتياطى لديها لكنها كذلك تشغل الترتيب رقم 16 على الصعيد العالمى، وبالنسبة للمركز الثانى عربياً فكان من نصيب لبنان، حيث يشكل الذهب 19.5% من احتياطياتها الإجمالية أو 286.8 طن من المعدن النفيس إلا أنها تأتى فى المركز رقم 17 عالمياً.وحلت الجزائر فى المركز الثالث على مستوى الدول العربية والترتيب رقم 24 عالمياً عند 173.6 طن من الذهب تستحوذ عليهم أو ما يمثل 7.1% من إجمالى احتياطياتها، أما المركز الرابع والخامس والسادس عربياً فشغلته ليبيا والعراق والكويت بامتلاك 116.6 طن و89.8 طن و79 طن من الذهب أو 5.3% و6.3% و7.6% من إجمالى الاحتياطيات لديهم على الترتيب.وجاءت مصر فى المرتبة السابعة على الصعيد العربى بحيازة 77.4 طن من الذهب أو تقريباً 6.8% من كل احتياطياتها لكنها فى المركز رقم 40 على المستوى العالمى، وتمتلك الأردن 43.5 طن من الذهب أو 11.4% من الاحتياطيات لديها لتحل بالمركز الثامن عربياً والـ48 عالمياً.أما دولة قطر وسوريا فيحتلان المركزين التاسع والعاشر على صعد الدول العربية بامتلاك 31.3 طن و25.8 طن أو 4.4% و5.6% من إجمالى احتياطياتهما على التوالى، ليكونا فى المركزين رقم 55 و56 عالمياً.وشغلت الإمارات المركز رقم 74 على الصعيد العالمى لكنها فى المرتبة 11 عربياً بحيازة 7.5 طن من المعدن الأصفر أو 0.3% من إجمالى احتياطياتها، فيما جاءت تونس والبحرين والمغرب 78 و82 و85 على مستوى العالم والمراكز من 12 وحتى 14 على الصعيد العربى بامتلاك 6.8 طن و4.7 طن و3.3 طن على التوالى، وبلغ ما تملكه اليمن من الذهب 1.6 طن أو 1.2% من جميع احتياطياتها لتحل بالمرتبة رقم 96 عالمياً والمركز الأخير عربياً.