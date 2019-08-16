ضع هنا اية تؤجر عليها

Manar Marine
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أوت 2019
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- محل الإقامة
- laghouat
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- أنثى
السلام عليكم
اتمنى ان يلقى الموضوع تفاعل ويضع كل شخص هنا اية من القران الكريم يؤجر عليها
سابدا انا اولا
{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33].
اتمنى ان يلقى الموضوع تفاعل ويضع كل شخص هنا اية من القران الكريم يؤجر عليها
سابدا انا اولا
{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33].