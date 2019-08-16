ضع هنا اية تؤجر عليها

Manar Marine

Manar Marine

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أوت 2019
المشاركات
14
النقاط
3
محل الإقامة
laghouat
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اتمنى ان يلقى الموضوع تفاعل ويضع كل شخص هنا اية من القران الكريم يؤجر عليها :love: :love: :love:
سابدا انا اولا
{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33].
 
Manar Marine

Manar Marine

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أوت 2019
المشاركات
14
النقاط
3
محل الإقامة
laghouat
الجنس
أنثى
{فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

:love: :love: :love:
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
124
النقاط
9
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(07) سورة البقرة
 
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