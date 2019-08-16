ضع هنا اية تؤجر عليها

السلام عليكماتمنى ان يلقى الموضوع تفاعل ويضع كل شخص هنا اية من القران الكريم يؤجر عليهاسابدا انا اولا{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33].