بائع فول باكستاني يروى مواقف طيبة جمعته بالعلامة ابن باز

ناصر dz
:: عضو متألق ::
روى بائع فول بشارع عسير موقفًا حدث له مع العلامة ابن باز رحمه الله الذي كان يزور المحل الذي يعمل فيه باستمرار، ليكشف مدى حكمته وتواضعه.
وأوضح بائع الفول في مقطع فيديو انتشر عبر تويتر انه قدم من باكستان الى المملكة العربية السعودية منذ 28 عامًا أي قبل 8 أعوام من وفاة الشيخ ابن باز، والتقى به أكثر من مرة حيث اعتاد زيارة المحل الذي كان يعمل به.
وقال البائع إن الشيخ العلامة ابن باز كان يزور المطعم ليتناول وجبة الفول في تواضع وسماحة .
وأضاف أن الشيخ كان يبادره بالسؤال عن حاله وعن المدينة التي قدم منها في باكستان “إسلام آباد”.
كما تذكر موقفاً للشيخ ابن باز، لافتًا إلى أنه أثنى عليه بسبب عدم وجود صور معلقة على جدران المطعم، ليمنحه العلامة ريالاً كهدية بعد تناول وجبة الفول
وأوضح بائع الفول في مقطع فيديو انتشر عبر تويتر انه قدم من باكستان الى المملكة العربية السعودية منذ 28 عامًا أي قبل 8 أعوام من وفاة الشيخ ابن باز، والتقى به أكثر من مرة حيث اعتاد زيارة المحل الذي كان يعمل به.
وقال البائع إن الشيخ العلامة ابن باز كان يزور المطعم ليتناول وجبة الفول في تواضع وسماحة .
وأضاف أن الشيخ كان يبادره بالسؤال عن حاله وعن المدينة التي قدم منها في باكستان “إسلام آباد”.
كما تذكر موقفاً للشيخ ابن باز، لافتًا إلى أنه أثنى عليه بسبب عدم وجود صور معلقة على جدران المطعم، ليمنحه العلامة ريالاً كهدية بعد تناول وجبة الفول