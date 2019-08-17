الأيادي الناعمة ..... اصبحت تحمل خناجرا

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,903
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي في اللمة العزيزة
حيااكم الله و بياكم
الايادي الناعمة
الأنثى
الجميلة
الساحرة
الريحانة
الحنونة
الرقيقة
الحساسة
الخجولة
الزهراء
الممشوقة
الفاتنة
توقف يا الحاج لخضر فهته الفاتنة قد تكون تحمل
فعلا هته الرقيقة قد تكون قاتلة و مجرمة محترفة
كالحادثة التي وقعت في سطيف
حيث اقدمت فتاة على الاعتداء على حارس امن احدى المستشفيات
و في كثير من الجرائم الانثى هي المجرمة
و في الاخير اخي الراجل
ما تلعبهاش رجلة راهم الرجال انوع اخرى و ارجل منك هههههه
نسأل الله العافية
حيااكم الله و بياكم
الايادي الناعمة
الأنثى
الجميلة
الساحرة
الريحانة
الحنونة
الرقيقة
الحساسة
الخجولة
الزهراء
الممشوقة
الفاتنة
توقف يا الحاج لخضر فهته الفاتنة قد تكون تحمل
فعلا هته الرقيقة قد تكون قاتلة و مجرمة محترفة
كالحادثة التي وقعت في سطيف
حيث اقدمت فتاة على الاعتداء على حارس امن احدى المستشفيات
و في كثير من الجرائم الانثى هي المجرمة
و في الاخير اخي الراجل
ما تلعبهاش رجلة راهم الرجال انوع اخرى و ارجل منك هههههه
نسأل الله العافية