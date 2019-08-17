الأيادي الناعمة ..... اصبحت تحمل خناجرا

الامين محمد

الامين محمد

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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي في اللمة العزيزة
حيااكم الله و بياكم

الايادي الناعمة
الأنثى
الجميلة
الساحرة
الريحانة
الحنونة
الرقيقة
الحساسة
الخجولة
الزهراء
الممشوقة
الفاتنة

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توقف يا الحاج لخضر فهته الفاتنة قد تكون تحمل

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فعلا هته الرقيقة قد تكون قاتلة و مجرمة محترفة
كالحادثة التي وقعت في سطيف

حيث اقدمت فتاة على الاعتداء على حارس امن احدى المستشفيات
و في كثير من الجرائم الانثى هي المجرمة

و في الاخير اخي الراجل
ما تلعبهاش رجلة راهم الرجال انوع اخرى و ارجل منك هههههه
نسأل الله العافية
 
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