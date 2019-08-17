حكم تلقيب من حج بـ « الحاج » ؟*

تلقيب من حج بالحاج

قال الشيخ الألباني :

بدعة

[معجم المناهي اللفظية (٢١٩)]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واﻹفتاء :

السؤال السؤال

ما حكم مناداة بعض الناس بـ « الحاج » ؟

فأجاب فضيلته بقوله : فأجاب فضيلته بقوله :

تلقيب من حج بالحاج :الجواب :أما مناداة مـن حـج بـ: « الحاج » فالأولى تركها؛ لأن أداء الواجبات الشرعية لا يمنح أسماء وألقابا، بل ثوابا من الله تعالى لمن تقبل منه، ويجب على المسلم ألا تتعلق نفسه بمثل هذه الأشياء، لتكون نيته خالصة لوجه الله تعالى .[فتاوى اللجنة الدائمة (٢١٧١٨/١)]وسئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوى والرسائل (٢٤/ ٢٠٤) :السؤال: في معظم الدول الإسلامية فورعودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج وتظل ملازمة له دائماً فما حكم ذلك؟هذا خطأ؛ لأن فيه نوعاً من الرياء، لا يتلقب بذلك ولا ينبغي أن يدعوه الناس بذلك؛ لأنه ما كان الناس في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقولون للحاج أنت حاج .ــــــ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ــــــ​