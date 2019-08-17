اخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم.

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.









من طبيعة الرجل السليمة ان يكون خشنا في بدنه فإن كان لينا سعى لتقوية بدنه بالطرق السليمة النافعة.

فأبوا البشر ادم خلق من تراب والتراب منه تستخرج تلك المعادن القاسية

ليس عيبا ان تكون طبيبا او استاذا

او محاميا او غيرها من الوظائف

وانت تعمل في مجال عملك فتزاحم عملك بعمل اخر يقوي بدنك كفلاحة الارض

او عمل في البناء او مساعدة بناء

او ما شابه ذلك من اعمال

ففي ذلك يقوى بدنك ويسلم وتتعلم نفسك ان العمل المباح شريف.

وفي ذلك خبيئة تخبيها للمستقبل

الذي لا يعلم حاله وتقلباته ولا احد يأمن على نفسه منه.

وانت تدرس حاول ان تعمل حتى ولو كان الجهد اكبر من الاجر لا بأس ان كانت غايتك حرفة تنميها لكي تكون لك امانا بعد الله سبحانه في يوم تتخرج فيه او تنزاح عن الدراسة.



كم يعجبني اولئك الذين يُدرِّسون صباحا وفي المساء يعملون في الحقل او في غابات النخيل فثم الفروسية



فليس الفارس فارس الخيل انما الفارس فارس النخيل.

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