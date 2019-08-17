اخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.




من طبيعة الرجل السليمة ان يكون خشنا في بدنه فإن كان لينا سعى لتقوية بدنه بالطرق السليمة النافعة.
فأبوا البشر ادم خلق من تراب والتراب منه تستخرج تلك المعادن القاسية
ليس عيبا ان تكون طبيبا او استاذا
او محاميا او غيرها من الوظائف
وانت تعمل في مجال عملك فتزاحم عملك بعمل اخر يقوي بدنك كفلاحة الارض
او عمل في البناء او مساعدة بناء
او ما شابه ذلك من اعمال
ففي ذلك يقوى بدنك ويسلم وتتعلم نفسك ان العمل المباح شريف.
وفي ذلك خبيئة تخبيها للمستقبل
الذي لا يعلم حاله وتقلباته ولا احد يأمن على نفسه منه.
وانت تدرس حاول ان تعمل حتى ولو كان الجهد اكبر من الاجر لا بأس ان كانت غايتك حرفة تنميها لكي تكون لك امانا بعد الله سبحانه في يوم تتخرج فيه او تنزاح عن الدراسة.

كم يعجبني اولئك الذين يُدرِّسون صباحا وفي المساء يعملون في الحقل او في غابات النخيل فثم الفروسية

فليس الفارس فارس الخيل انما الفارس فارس النخيل.
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,911
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
تم الاعتماد الاستاذ عبدالرؤووف
و الله تنبيهك و تنويهك في محله خصوصا عند الذين تتوفر
لديهم اراض فلاحية او يسكنون في البوادي فمجال الفلاحة و الزراعة و الرعي متاح لديهم و ارض الله واسعة
اعرف طبيب عيون لديه مزرعة نموذجية لديه فيها بئر و منتوج لأسرته من الخضر و الفواكه و لديه غنمات و آخر كل اسبوع تجد مع الرعي و الارض
و في العطلة تجده في مزرعته مع اهله

مااشاااء الله تباارك الله
 
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