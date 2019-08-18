يآ معشر النساء

على درب الأمل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 أوت 2019
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- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
أسعد الله صباحكم أيها الأحبة
يا مَعشر النساء!
قلّلنَ مِن الحلوىٰ و المَال وأكثرنَ مِن إعدادِ الرجال
فالقادِم مِن أمر أُمتنا لا يحتاج خِِرافاً تُعلَف و تسمُن،
بَل جسُوماَ تُبنىٰ و قلوباً تُؤمن .
علمِّوهُم أنَّ الفَجر لا يُصلِيه فِي البيتِ إلا النِساء
وأنَّ الأوطَان لا يُحرِّرها المُترهلِون المُخنِّثون الكُسلاء .
علمِّوهُم أنَّ " الأنفَال و مُحمَّد " نزلتَا ليصنعَا ألف ألف رجل !
أخبرِيهم و علمِّيهم أنَّ الذِّي يعِيش لنفسهِ فلا خَير فيهِ
فلولَا "أُم أيمَن " ما كَان " أُُسامَة " و لولَا " أسمَاء " ما كَان " ابن الزُبيَّر "
فأنتُنَّ معشر النِساء تستطعنَ تغيِير كُل المُعادلات بحُسن صنيعكُنَّ فِي البنِين و البنَات " وسُورة النِساء " وقُود التربويَّات،
فاصنعنَ لنَا قادةً فقَد سئِمت الأُمَّة أرباب المياعَة و البلادَة و الخلاعَة .!
كُونِي أُمَّة واصنعِي رِجالاً !
يا مَعشر النساء!
قلّلنَ مِن الحلوىٰ و المَال وأكثرنَ مِن إعدادِ الرجال
فالقادِم مِن أمر أُمتنا لا يحتاج خِِرافاً تُعلَف و تسمُن،
بَل جسُوماَ تُبنىٰ و قلوباً تُؤمن .
علمِّوهُم أنَّ الفَجر لا يُصلِيه فِي البيتِ إلا النِساء
وأنَّ الأوطَان لا يُحرِّرها المُترهلِون المُخنِّثون الكُسلاء .
علمِّوهُم أنَّ " الأنفَال و مُحمَّد " نزلتَا ليصنعَا ألف ألف رجل !
أخبرِيهم و علمِّيهم أنَّ الذِّي يعِيش لنفسهِ فلا خَير فيهِ
فلولَا "أُم أيمَن " ما كَان " أُُسامَة " و لولَا " أسمَاء " ما كَان " ابن الزُبيَّر "
فأنتُنَّ معشر النِساء تستطعنَ تغيِير كُل المُعادلات بحُسن صنيعكُنَّ فِي البنِين و البنَات " وسُورة النِساء " وقُود التربويَّات،
فاصنعنَ لنَا قادةً فقَد سئِمت الأُمَّة أرباب المياعَة و البلادَة و الخلاعَة .!
كُونِي أُمَّة واصنعِي رِجالاً !