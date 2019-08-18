يآ معشر النساء

أسعد الله صباحكم أيها الأحبة



يا مَعشر النساء!

قلّلنَ مِن الحلوىٰ و المَال وأكثرنَ مِن إعدادِ الرجال

فالقادِم مِن أمر أُمتنا لا يحتاج خِِرافاً تُعلَف و تسمُن،

بَل جسُوماَ تُبنىٰ و قلوباً تُؤمن .

علمِّوهُم أنَّ الفَجر لا يُصلِيه فِي البيتِ إلا النِساء

وأنَّ الأوطَان لا يُحرِّرها المُترهلِون المُخنِّثون الكُسلاء .

علمِّوهُم أنَّ " الأنفَال و مُحمَّد " نزلتَا ليصنعَا ألف ألف رجل !

أخبرِيهم و علمِّيهم أنَّ الذِّي يعِيش لنفسهِ فلا خَير فيهِ

فلولَا "أُم أيمَن " ما كَان " أُُسامَة " و لولَا " أسمَاء " ما كَان " ابن الزُبيَّر "

فأنتُنَّ معشر النِساء تستطعنَ تغيِير كُل المُعادلات بحُسن صنيعكُنَّ فِي البنِين و البنَات " وسُورة النِساء " وقُود التربويَّات،

فاصنعنَ لنَا قادةً فقَد سئِمت الأُمَّة أرباب المياعَة و البلادَة و الخلاعَة .!

كُونِي أُمَّة واصنعِي رِجالاً !