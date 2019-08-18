اصل كلمة "اضرب النح" المتداولة في مجتمعنا

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*=*
"اضرب النح"
النح هو يد نحاسية كانت تزين الأبواب، البعض فيهم مقبضان
- واحد 'مرتفع' يطرق به الرجل و يكون طرقه قوي من اجل النساء
الموجودات داخل الدار لكي يعرفن أنّ القادم رجل فيتحجّبن ،
و صاحب الدار هو الذي يفتح الباب.
-والآخر 'أصغر' منه تكون طرقته خفيفة قليلا، يكون مخصّص للنساء.
سلامي لكم
*=*=*=*=*=*=*
"اضرب النح"
النح هو يد نحاسية كانت تزين الأبواب، البعض فيهم مقبضان
- واحد 'مرتفع' يطرق به الرجل و يكون طرقه قوي من اجل النساء
الموجودات داخل الدار لكي يعرفن أنّ القادم رجل فيتحجّبن ،
و صاحب الدار هو الذي يفتح الباب.
-والآخر 'أصغر' منه تكون طرقته خفيفة قليلا، يكون مخصّص للنساء.
سلامي لكم