اصل كلمة "اضرب النح" المتداولة في مجتمعنا

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
133
النقاط
9
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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"اضرب النح"
النح هو يد نحاسية كانت تزين الأبواب، البعض فيهم مقبضان
- واحد 'مرتفع' يطرق به الرجل و يكون طرقه قوي من اجل النساء

الموجودات داخل الدار لكي يعرفن أنّ القادم رجل فيتحجّبن ،
و صاحب الدار هو الذي يفتح الباب.
-والآخر 'أصغر' منه تكون طرقته خفيفة قليلا، يكون مخصّص للنساء.

سلامي لكم
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
133
النقاط
9
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
سبحان الله
قيمة الحياء و قمة الحياء
باارك الله فيك استاذنا الغالي
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وفيك بركة مع اجمل الكلمات الوردية من خالص عطر الاحترام لك
مشكور يا غالي(y)
 
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