تَشَتُت ★~ اِخْتِنَاقْ

رأى مريضا .. فتجبر

وحام حوله وهو يسخر

ظانا بانه فعل خير



أيا أمة

شتم من أجل أمنها الرسول

وتعرض للتعذيب غرض التقتيل



ما هكذا اوصانا الأمين

ولا هذه أخلاق المسلمين



انما المسلم أخ المسلم

ينصره ويناصره مظلوما كان أو ظالم



يحن عليه ويساعده بالتي هي أحسن

وأضعف الايمان دعاء له بالفرج والتحسن



ماهذا ؟؟

ما هكذا يتعامل

من يعرف دينه

ومن يتق ربه



وأضعف الايمان

قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم والله يشفيهم ويعافيهم



إنه ابتلاء من رب عادل كريم

اليوم هم .. وربما غدا أنتم

فان الله يمهل ولا يهمل



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​