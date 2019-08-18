تَشَتُت ★~ اِخْتِنَاقْ

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,452
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
رأى مريضا .. فتجبر
وحام حوله وهو يسخر
ظانا بانه فعل خير

أيا أمة
شتم من أجل أمنها الرسول
وتعرض للتعذيب غرض التقتيل

ما هكذا اوصانا الأمين
ولا هذه أخلاق المسلمين

انما المسلم أخ المسلم
ينصره ويناصره مظلوما كان أو ظالم

يحن عليه ويساعده بالتي هي أحسن
وأضعف الايمان دعاء له بالفرج والتحسن

ماهذا ؟؟
ما هكذا يتعامل
من يعرف دينه
ومن يتق ربه

وأضعف الايمان
قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم والله يشفيهم ويعافيهم

إنه ابتلاء من رب عادل كريم
اليوم هم .. وربما غدا أنتم
فان الله يمهل ولا يهمل

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
اذا كان المرء لا يسعه ولا يحق له ان
يُعيّر مذنبا قد لصق في وحل المعصية وهو مساهم فيها بنفسه
فكيف بمن ابتلاه الله بمرض فيه ثوابه ان صبر
بل ان المريض الصابر خير من السليم الذي لا شكر لله في قاموسه.

بل على ذلك المريض ان يقول
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به
لمن تجبر امامه ولم يرحم
فهذا مريض سقيم القلب




وويل من سقم القلوب


عفانا الله جميعا من كل داء قلبي ومن كل داء حسي.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,125
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751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا بعودتك لمعانقة القلم يا باكا
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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,125
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
يا شيماء راني حاصل في هذ العبارات ما فهمتش علاقتهم بصلب الموضوع
أيا أمة
شتم من أجل أمنها الرسول
وتعرض للتعذيب غرض التقتيل
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
229
النقاط
21
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
موضوعك رائع...يحمل في طياته معاني جميلة...ايضا كل شيء به واضح...فهمته جيدا احم احم...ليس مثلsami 44...
شكرا اختي ماغيكاي تشان.
 
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