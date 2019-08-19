رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 1,471
- النقاط
- 539
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- Annaba
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500 أورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 212 دج
العمولة لا توجد
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
متوفر 500 أورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 212 دج
العمولة لا توجد
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه