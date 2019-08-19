السلام العالمي.

السلام عليكم ورحمة الله.حياكم الله

جميعا رواد هذا المنتدى الطيب ان شاء الله.





ديننا دين رحمة ومنه تنبع انسانيتنا

ومنه تغذى اخلاقنا



اما الكفار فدينهم محرف منحرف

اقصد ما يتعامل به القساوسة

والحاخامات وغيرهم من المتلبسين

بمسوح دين زائف

حرفوه ليبقى ولا يمزج في ديننا

فديننا بعيدا كل بعد عن ما يؤمن به اولئك المغضوب عليهم والضالين

اما اروبا الحالية فهي مبتعدة عن شيء اسمه دين في اخلاقها اما في تعاملها معنا فإن الحقد النصراني الصليبي مزروع فيهم

منذ لحظات رايت كلاما عن التسامح واليد الممدودة واحدهم رافعا يديه يبتهل لله والاخر يرفع الصليب.

وتحتهم كتب التسامح والانسانية.



والسلام له شروطه وله قوانين خاصة بنا

سلام بين مسلم ضعيف وكافر قوي

هو سلام زائف

فتوحيدنا لله وشركهم به

لن يقوم اي سلام بيننا وبينهم.





فعن اي سلام يتكلم؟



ما هي حدود السلام بيننا وبينهم؟



وما مفهومك للإنسانية؟



وهل بقي سلام بيننا ونحن ضعاف اذلة

وهم اقوياء مسلطين علينا بسبب ابتعادنا عن سر قوتنا؟





هل الانسانية تجاوز الدين وما امرنا بها؟



ام انه لا انسانية الا بما يوافق شرعنا وديننا؟