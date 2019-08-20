حصرياً وخاص جداً [تعديل فستان زفاف]

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى

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كيف حالكن أخواتي العزيزات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية
اليوم سأشاركن رحلة تعديل فستان الزفاف الخاص بأختي
فعلى الرغم من أن الرحلة إستغرقت قرابة الشهر إلا أني فخورة جداً وسعيدة بأني
إستطعت بعون الله أن أسعد أختي وأجعلها تعشق فستانها بعد أن كرهته تقريباً
بسم الله

أختي من الناس المتقلبي الرأي يعني كل شوي تجي تقلي عجبني هاد الفستان
وبقيت على هاد الحال قرابة الست أشهر ويمكن أكتر كمان
بس الحمد لله بعد عناء عجبها هاد الفستان وطبعاً عجبها موديله وبس بس الفستان كان مطفي تماماً
ما فيه ولا أي شي يقول انه فستان عروس

بعد جهد جهيد أقنعت أختي بالفستان لأنه كان تحفة بحق
وطبعاً أقنعتها بأني وعدتها أن أعدله وأجعله كفساتين الأميرات
وبفضل الله إستطعت فعل ذلك

هذا الفستان قبل التعديل وقبل وضع أي شيء عليه



IMG_2349.JPG

وهيك شكل صدرو من فوق

IMG_2361.JPG

ومتل ما انتو شايفين الفستان عبارة عن تول وشوية رسمات والسلام

إجا دوري وبدأت بالتعديل
أول شي احتجت أبرة ناعمة، خيط أبيض، ألماسات صغيرة وكبيرة
ويا الله نبلش الشغل
مبدئياً رح أشتغل أول شيء على أهم مكان بالفستان وهو الصدر ومن الخلف
شوفوا معي

IMG_2365.JPG

IMG_2391.JPG

IMG_2368.JPG

هنا شارفت على الإنتهاء من العمل تقريباً
تابعوا معي

IMG_2377.JPG

وبعد إنتهائي من النصف العلوي بدأت العمل على أطراف الفستان
والعمل كان أصعب مما تخيلت
لكنني هنا لم أستخدم الألماس الذي يثبت بالخيط إنما أستبدلته بالألماس الذي يتم تلصيقه
بإستخدام اللاصق الساخن

IMG_2375.JPG

IMG_2508.JPG

ملاحظة مهمة جداً وهي اني وقت كنت بلصق الألماسات ما كنت بلصقهم عشوائي نهائياً
إنما كنت بختار الورود الكبيرة والتفاصيل الصغيرة منشان أعمل تناسق وما يثقل الفستان
ويكون بنفس الوقت أنيق مش شكلو زحمة

وهون بعدما انتيهت من شغلو وعجبها لعروستي الحلوة وعجبها كتير وحبتو كتير حبيبة قلبي

IMG_2403.JPG

IMG_2405.JPG

وهنا جميلتي وفستانها في يوم زفافها، عقبال كل بنات اللمة يارب

IMG_3086.jpg

بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهالرحلة وكمان تكونوا استفدتوا لحتى ما تخافو من أي تعديل
سواء كان فستان زفاف أو حفلة عادية
قوو قلبكن

بحبكن في الله
سكون الفجر

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,002
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
آخر تعديل:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,745
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ......
اهلا وسهلا بك اختي سكون الفجر والله اشتقنا لمواضيعك الرائعة
بالنسبة للفستان والله رجعتيه تحفة يعطيك الصحة وربي يبارك فيك وربي يهني اختك ان شاء الله
مشكورة على الموضوع المميز لا تحرمينا من جديدك
دمتي
 
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