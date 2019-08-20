حصرياً وخاص جداً [تعديل فستان زفاف]

كيف حالكن أخواتي العزيزات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية

اليوم سأشاركن رحلة تعديل فستان الزفاف الخاص بأختي

فعلى الرغم من أن الرحلة إستغرقت قرابة الشهر إلا أني فخورة جداً وسعيدة بأني

إستطعت بعون الله أن أسعد أختي وأجعلها تعشق فستانها بعد أن كرهته تقريباً

بسم الله

أختي من الناس المتقلبي الرأي يعني كل شوي تجي تقلي عجبني هاد الفستان

وبقيت على هاد الحال قرابة الست أشهر ويمكن أكتر كمان

بس الحمد لله بعد عناء عجبها هاد الفستان وطبعاً عجبها موديله وبس بس الفستان كان مطفي تماماً

ما فيه ولا أي شي يقول انه فستان عروس

بعد جهد جهيد أقنعت أختي بالفستان لأنه كان تحفة بحق

وطبعاً أقنعتها بأني وعدتها أن أعدله وأجعله كفساتين الأميرات

وبفضل الله إستطعت فعل ذلك

هذا الفستان قبل التعديل وقبل وضع أي شيء عليه

وهيك شكل صدرو من فوق

ومتل ما انتو شايفين الفستان عبارة عن تول وشوية رسمات والسلام