حصرياً وخاص جداً [تعديل فستان زفاف]

سكون الفجر
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كيف حالكن أخواتي العزيزات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية
اليوم سأشاركن رحلة تعديل فستان الزفاف الخاص بأختي
فعلى الرغم من أن الرحلة إستغرقت قرابة الشهر إلا أني فخورة جداً وسعيدة بأني
إستطعت بعون الله أن أسعد أختي وأجعلها تعشق فستانها بعد أن كرهته تقريباً
بسم الله
أختي من الناس المتقلبي الرأي يعني كل شوي تجي تقلي عجبني هاد الفستان
وبقيت على هاد الحال قرابة الست أشهر ويمكن أكتر كمان
بس الحمد لله بعد عناء عجبها هاد الفستان وطبعاً عجبها موديله وبس بس الفستان كان مطفي تماماً
ما فيه ولا أي شي يقول انه فستان عروس
بعد جهد جهيد أقنعت أختي بالفستان لأنه كان تحفة بحق
وطبعاً أقنعتها بأني وعدتها أن أعدله وأجعله كفساتين الأميرات
وبفضل الله إستطعت فعل ذلك
هذا الفستان قبل التعديل وقبل وضع أي شيء عليه
وهيك شكل صدرو من فوق
ومتل ما انتو شايفين الفستان عبارة عن تول وشوية رسمات والسلام
إجا دوري وبدأت بالتعديل
أول شي احتجت أبرة ناعمة، خيط أبيض، ألماسات صغيرة وكبيرة
ويا الله نبلش الشغل
مبدئياً رح أشتغل أول شيء على أهم مكان بالفستان وهو الصدر ومن الخلف
شوفوا معي
هنا شارفت على الإنتهاء من العمل تقريباً
تابعوا معي
وبعد إنتهائي من النصف العلوي بدأت العمل على أطراف الفستان
والعمل كان أصعب مما تخيلت
لكنني هنا لم أستخدم الألماس الذي يثبت بالخيط إنما أستبدلته بالألماس الذي يتم تلصيقه
بإستخدام اللاصق الساخن
ملاحظة مهمة جداً وهي اني وقت كنت بلصق الألماسات ما كنت بلصقهم عشوائي نهائياً
إنما كنت بختار الورود الكبيرة والتفاصيل الصغيرة منشان أعمل تناسق وما يثقل الفستان
ويكون بنفس الوقت أنيق مش شكلو زحمة
وهون بعدما انتيهت من شغلو وعجبها لعروستي الحلوة وعجبها كتير وحبتو كتير حبيبة قلبي
وهنا جميلتي وفستانها في يوم زفافها، عقبال كل بنات اللمة يارب
بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهالرحلة وكمان تكونوا استفدتوا لحتى ما تخافو من أي تعديل
سواء كان فستان زفاف أو حفلة عادية
قوو قلبكن
بحبكن في الله
سكون الفجر
اليوم سأشاركن رحلة تعديل فستان الزفاف الخاص بأختي
فعلى الرغم من أن الرحلة إستغرقت قرابة الشهر إلا أني فخورة جداً وسعيدة بأني
إستطعت بعون الله أن أسعد أختي وأجعلها تعشق فستانها بعد أن كرهته تقريباً
بسم الله
أختي من الناس المتقلبي الرأي يعني كل شوي تجي تقلي عجبني هاد الفستان
وبقيت على هاد الحال قرابة الست أشهر ويمكن أكتر كمان
بس الحمد لله بعد عناء عجبها هاد الفستان وطبعاً عجبها موديله وبس بس الفستان كان مطفي تماماً
ما فيه ولا أي شي يقول انه فستان عروس
بعد جهد جهيد أقنعت أختي بالفستان لأنه كان تحفة بحق
وطبعاً أقنعتها بأني وعدتها أن أعدله وأجعله كفساتين الأميرات
وبفضل الله إستطعت فعل ذلك
هذا الفستان قبل التعديل وقبل وضع أي شيء عليه
وهيك شكل صدرو من فوق
ومتل ما انتو شايفين الفستان عبارة عن تول وشوية رسمات والسلام
إجا دوري وبدأت بالتعديل
أول شي احتجت أبرة ناعمة، خيط أبيض، ألماسات صغيرة وكبيرة
ويا الله نبلش الشغل
مبدئياً رح أشتغل أول شيء على أهم مكان بالفستان وهو الصدر ومن الخلف
شوفوا معي
هنا شارفت على الإنتهاء من العمل تقريباً
تابعوا معي
وبعد إنتهائي من النصف العلوي بدأت العمل على أطراف الفستان
والعمل كان أصعب مما تخيلت
لكنني هنا لم أستخدم الألماس الذي يثبت بالخيط إنما أستبدلته بالألماس الذي يتم تلصيقه
بإستخدام اللاصق الساخن
ملاحظة مهمة جداً وهي اني وقت كنت بلصق الألماسات ما كنت بلصقهم عشوائي نهائياً
إنما كنت بختار الورود الكبيرة والتفاصيل الصغيرة منشان أعمل تناسق وما يثقل الفستان
ويكون بنفس الوقت أنيق مش شكلو زحمة
وهون بعدما انتيهت من شغلو وعجبها لعروستي الحلوة وعجبها كتير وحبتو كتير حبيبة قلبي
وهنا جميلتي وفستانها في يوم زفافها، عقبال كل بنات اللمة يارب
بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهالرحلة وكمان تكونوا استفدتوا لحتى ما تخافو من أي تعديل
سواء كان فستان زفاف أو حفلة عادية
قوو قلبكن
بحبكن في الله
سكون الفجر
آخر تعديل بواسطة المشرف: