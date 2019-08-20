خبز الكوشة حصريا من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا عيدكم جميعا وكل عام وانتم بخير
اليوم جبتلكم طريقتي الخاصة في صنع خبز الكوشة مانيش عارفة ويلا كاين اللي دير كيفي ولا لا المهم انا نحب نخلط ونغنجق بزاف فالكوزينة و منينذاك تخرج حاجة بنينة هههههه
المهم بدون إطالة إليكن الوصفة
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يتبع ........
 
خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,703
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
19-08-17-22-25-46-416_deco.jpg

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هذي هي طريقتي حبيبتي معذرة لأن الصور جات تنازلية يعني من الجاهز إلى اول مرحلة في الإعداد غلط كي حملت اللولة ايا كملت بنفس الطريقة ههههه
ملحوظة فقط : عن تجربة كي تحبي الخبز يتقرصلك بطريقة سهلة كوريه وحليه شوي وخليه يرتاح قليلا ثم قرصيه هكذا يجيك ساهل
هذا الخبز كي تجبديه من الفرن يكون خفيف وقاسي عمرك ولا تغطيه وهو سخون خليه معري امبعد يطرى وحدو كي يبرد حطيه في ساشي
انا هنا استعملت زيت الارغان الخاص بالأكل يجي يشهي وبنتو كيما الكوكاو أو اللوز المحمص .
نتمنى تجربوها و يعجبكم وماتنساونيش بدعوة خير
دوكا نصورلكم الصحن والكوب اللي استعملتهم انا وطبعا كل ما غيرنا المكيال تضاعف المقادير أو تنقص🙂
احبكن في الله كثيرا
تحياتي خيرو
 
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