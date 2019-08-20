خبز الكوشة حصريا من مطبخ خيرو

هذي هي طريقتي حبيبتي معذرة لأن الصور جات تنازلية يعني من الجاهز إلى اول مرحلة في الإعداد غلط كي حملت اللولة ايا كملت بنفس الطريقة هههههملحوظة فقط : عن تجربة كي تحبي الخبز يتقرصلك بطريقة سهلة كوريه وحليه شوي وخليه يرتاح قليلا ثم قرصيه هكذا يجيك ساهلهذا الخبز كي تجبديه من الفرن يكون خفيف وقاسي عمرك ولا تغطيه وهو سخون خليه معري امبعد يطرى وحدو كي يبرد حطيه في ساشيانا هنا استعملت زيت الارغان الخاص بالأكل يجي يشهي وبنتو كيما الكوكاو أو اللوز المحمص .نتمنى تجربوها و يعجبكم وماتنساونيش بدعوة خيردوكا نصورلكم الصحن والكوب اللي استعملتهم انا وطبعا كل ما غيرنا المكيال تضاعف المقادير أو تنقصاحبكن في الله كثيراتحياتي خيرو