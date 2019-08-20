خبز الكوشة حصريا من مطبخ خيرو

هذي هي طريقتي حبيبتي معذرة لأن الصور جات تنازلية يعني من الجاهز إلى اول مرحلة في الإعداد غلط كي حملت اللولة ايا كملت بنفس الطريقة ههههه
ملحوظة فقط : عن تجربة كي تحبي الخبز يتقرصلك بطريقة سهلة كوريه وحليه شوي وخليه يرتاح قليلا ثم قرصيه هكذا يجيك ساهل
هذا الخبز كي تجبديه من الفرن يكون خفيف وقاسي عمرك ولا تغطيه وهو سخون خليه معري امبعد يطرى وحدو كي يبرد حطيه في ساشي
انا هنا استعملت زيت الارغان الخاص بالأكل يجي يشهي وبنتو كيما الكوكاو أو اللوز المحمص .
نتمنى تجربوها و يعجبكم وماتنساونيش بدعوة خير
دوكا نصورلكم الصحن والكوب اللي استعملتهم انا وطبعا كل ما غيرنا المكيال تضاعف المقادير أو تنقص
احبكن في الله كثيرا
تحياتي خيرو