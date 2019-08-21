الحقيبة القاتلة!

ر

ربى الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 ديسمبر 2014
المشاركات
53
النقاط
3
الحقيبة القاتلة!

إنها أحدث صيحات الموضة في أستراليا، قال عنها “فيليب نيتشكه” داعية قتل الشفقة في أستراليا: إن جهاز الانتحار الذي يطلق عليه اسم (حقيبة الخروج)، والذي يتم طلبه بالبريد من كندا، يحقق مبيعات كبيرة في البلاد.

ويبلغ سعر الجهاز (30) دولارًا أمريكيًّا، ويأتي معه حقيبة خاصة مصنوعة من البلاستيك لإزهاق الروح عن طريق الاختناق.
وصرح “نيتشكه” لإذاعة (إيه.بي.سي) الأسترالية أن الجهاز يبدوا كئيبًا إلى حد ما، لكنه فعال في إزهاق الروح.
وأضاف: إنه يستخدم بصورة شائعة جدًّا، وقال بأنه يتحدث معه الكثيرون يوميًّا عن الجهاز وعن وصفه وما يتعلق به.
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
757
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
عندما يموت لب الانسان


تصيح الروح انتظرني لألحقك.


نسال الله العافية والسلامة.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top