تأمل هذا المشهد الكل يُسبِّح بحمد الله ويقدسه سبحانه!!

الله جل شأنه...المعبود المحمود...

تسبح له السماوات ومن فيهن، والأرضين ومن فيهن...

والليل وما حوى، والنهار وما جلى...والبر والبحر...كل ذلك يسبح بحمده ويقدس له.

مَن كان بالله أعرف كان من الله أخوف.

قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]

إنه الله جل وعز...

“الله” أعرف المعارف لا يُعرّف...تعرفه القلوب وتنكسر لمعرفته الأنفس.

“الله” تألهه القلوب، وتطمع في عفوه النفوس، وتأنس بذكره المخلوقات.

“الله” جعل في قُلُوبِ المـُكلَّفين شعثًا وتَفرُقًا وافتقارًا فطريًّا لا يلمّه ولا يغنيه إلا إذا ركن العبد إليه جل وعز.

“الله” عَلَم على الذَّات الإِلَهِيَّة المـُـتصفة بجميع الصفات الحُسْنَى.

كل زاد سوى الإيمان ينفد، وكل سند وعون سوى الله ينهار.