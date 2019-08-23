دعاء الجنات تبلغكم السلام

السلام عليكم ورحمة الله
أولا أنا دعاء الجنات توحشتكوم بزاف ونسأل على أهلي في اللمة. والكل لي يعرفني ان شاء الله كامل بخير
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
علابالي تتسائلو على غيابي الغير مبرر والمفاجئ والسبب الولادة المفاجئة أيضا 7 أشهر بتوأمي "محمد وعبد الله" وكانت ولادة صعبة وبقيت شهر مع أولادي في المستشفى لأنهم ولدو قبل الوقت وحدث الكثير من الصعوبات ولله الحمد
________
والآن.... ماقدرتش ندخل بالعضوية تاعي "دعاء الجنات" وحبيت ندخل وماعرفتش وين الخلل يقولو كلمة السر خاطئة وانا متأكدة منها والبريد الالكتروني لي فتحت بيه نسيت عليه نهلئيا هاذي مدة ،5 سنين وانا في اللمة
نتمنى من الإدارة المساعدة....
وتحياتي لكل من سأل عني خاصة @لؤلؤة قسنطينة و @السلطانة
تحية عطرة للجميع
أولا أنا دعاء الجنات توحشتكوم بزاف ونسأل على أهلي في اللمة. والكل لي يعرفني ان شاء الله كامل بخير
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
علابالي تتسائلو على غيابي الغير مبرر والمفاجئ والسبب الولادة المفاجئة أيضا 7 أشهر بتوأمي "محمد وعبد الله" وكانت ولادة صعبة وبقيت شهر مع أولادي في المستشفى لأنهم ولدو قبل الوقت وحدث الكثير من الصعوبات ولله الحمد
________
والآن.... ماقدرتش ندخل بالعضوية تاعي "دعاء الجنات" وحبيت ندخل وماعرفتش وين الخلل يقولو كلمة السر خاطئة وانا متأكدة منها والبريد الالكتروني لي فتحت بيه نسيت عليه نهلئيا هاذي مدة ،5 سنين وانا في اللمة
نتمنى من الإدارة المساعدة....
وتحياتي لكل من سأل عني خاصة @لؤلؤة قسنطينة و @السلطانة
تحية عطرة للجميع