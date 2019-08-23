عبدالرؤوف
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 22 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 782
- النقاط
- 551
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
عجبا والعجائب جمة
مات نمر فألوف صاخبة تشكوا ذلك
ومات شبان في حفل عفن
نورمال.
تزاحم مقيت وموت شنيع في رحاب الملاهي والمجون
وقنوات العار صامتة الا من قليل همس
اصبح النمر يصنع الحدث وارواح البشر
كموت الذر.
مات نمر فألوف صاخبة تشكوا ذلك
ومات شبان في حفل عفن
نورمال.
تزاحم مقيت وموت شنيع في رحاب الملاهي والمجون
وقنوات العار صامتة الا من قليل همس
اصبح النمر يصنع الحدث وارواح البشر
كموت الذر.