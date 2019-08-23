قال الامين محمد: هذا درس للجميع خصوصا المتأثرين

بالغناء و العاشقين للمغنيين حد الهيام

و درس لنا اننا لازلنا همج و لو ترك الحبل لرأينا العجب العجاب

خاصنا العصا حتى نترباو قاع إضغط للتوسيع...

من امن العقوبة اساء العملوما اخشاه هو عقوبات عامةجفاف لو لا البهائم لم يمطروااخشاها كلما تذكرتها.او حروب وزلازل تاتي تاكل كل شيء.