مات 🐅.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
782
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
عجبا والعجائب جمة


مات نمر فألوف صاخبة تشكوا ذلك


ومات شبان في حفل عفن


نورمال.


تزاحم مقيت وموت شنيع في رحاب الملاهي والمجون

وقنوات العار صامتة الا من قليل همس



اصبح النمر يصنع الحدث وارواح البشر





كموت الذر.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,943
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
هذا درس للجميع خصوصا المتأثرين
بالغناء و العاشقين للمغنيين حد الهيام
و درس لنا اننا لازلنا همج و لو ترك الحبل لرأينا العجب العجاب
خاصنا العصا حتى نترباو قاع
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
782
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
هذا درس للجميع خصوصا المتأثرين
بالغناء و العاشقين للمغنيين حد الهيام
و درس لنا اننا لازلنا همج و لو ترك الحبل لرأينا العجب العجاب
خاصنا العصا حتى نترباو قاع
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من امن العقوبة اساء العمل

وما اخشاه هو عقوبات عامة

جفاف لو لا البهائم لم يمطروا
اخشاها كلما تذكرتها.
او حروب وزلازل تاتي تاكل كل شيء.
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,826
النقاط
191
العمر
34
نسال'الله'العفو'والعافية''هذا'حالة'الابتعاد'عن'الدين''وأصبح'الجهر'بالمعاصي'أمر'عادي'فنسأل'الله'العافية'في'دينناودنيانا
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
782
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال الطيب الجزائري84:
نسال'الله'العفو'والعافية''هذا'حالة'الابتعاد'عن'الدين''وأصبح'الجهر'بالمعاصي'أمر'عادي'فنسأل'الله'العافية'في'دينناودنيانا
إضغط للتوسيع...
امين يا رب العالمين
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,027
النقاط
1,891
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
ومن يتحمل المسؤولية اوبالاصح من هو المسؤول
عقول متعفنة ام اناس يسرفون اموالا بغير حق
وما خفى اعظم
 
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