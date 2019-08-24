ففط الشجاع هو من يخرج عن القطيع

السلام عليكم ورحمة الله



قبل ايان حضرت عرسا لشخص اعرفه وسمعت امورا لو لم اسمعها من شخص قريب لما صدقتها



من عاداتنا ان تقوم الفاتحة يوم زفاف الفتاة

وبعد الفاتحة وعقد القران يدخل العريس منفردا ليلبس عروسه الخاتم ويخرج مباشرة

وبفي لحضة الباسها الخاتم يكون مرفوقا بامه واخواته ان كانو وامها وامقربين فقط وثا تدوم العملية سوى دقاىق

لكن ما قام به كان مغاير للعادات والتقاليد

دخل لمكان تواجد العروس وركع على ركبتيه ورفع الخاتم ليلبسه في اصبع العروس

في لقطة مقتبسة من احد المسلسلات التركية او الغربيه

في مشهد دراماتيكي مآثر ادهش كل الحاضرين من مصفق ومصفر

ومسك العروس من يدها كتكملة للقطة

وخرج الى الشرفة لتحية الحضور



يقال الشجاع فقط من يخرج عن القطيع

_ها هذه شجاعة ام خروج عن الملة زليس القطيع؟

_هل هذه ضاهرة صحية في نضركم ونحن في 2019؟

_هل وصلتكم هذه العاده ام اني متخلف لازلت في القرن الماضي؟



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