هل يمكن للطفل ان يشارك في قرارات البيت

sami44

sami44

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تشرك الكثير من العائلات أبناءها في قرارات متنوعة، في ميادين الحياة المتعددة، إذ يعمد بعض الأولياء إلى إشراك أبنائهم واستشارتهم حتى يتعلموا تحمل المسؤولية في سن مبكرة، ويكونوا قادرين على الشعور بالانتماء الدائم، وهذه الخطوة التي يقبل عليها الأولياء ذوو المستويات العلمية والثقافية العالية بالعادة، قد تحقق نتائجها المرجوة كما قد تقود العائلة إلى مسارات أخرى غير متوقعة
أثبتت دراسات علمية حديثة أن الطفل الذي يتم إشراكه في مناقشة القضايا الأسرية، ويأخذ بوجهة نظره في بعض الأحيان، عند الإقبال على اتخاذ القرار، يكوّن ثقة عالية بنفسه انطلاقا من محيطه الأول، وغالبا يكون شخصية قيادية قادرة على تحمل المسؤولية، فتجده مبادرا أيضا، سواء في صفه الدراسي أم مع أصدقائه وجيرانه، يعشق المساعدة ويسعى إليها جاهدا
كما انه إعطاء الطفل حرية أكبر لإبداء رأيه في كل مجالات الحياة والأخذ به، وإظهار ذلك له كنوع من الفخر والتقدير الزائد الذي لا يستحقه بالكامل، أو بالأحرى لا يعرف كيف يتعامل معه بشكل جيد بسبب سنه وعدم اكتمال وعيه، قد يوقع الطفل في شراك الغرور،
فمن الضروري أن يراجع الأولياء أنفسهم، أمام إعطاء الأبناء حرية إبداء الرأي والأخذ به عند اتخاذ القرارات، فليست جميع المواقف تستدعي إقحامهم، بل على العكس، فالأمر راجع في الأساس إلى التشخيص الصحيح لشخصية الطفل ومعرفتها جيدا لتحديد طريقة التعامل معه”..
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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قال sami44:
وهذه الخطوة التي يقبل عليها الأولياء ذوو المستويات العلمية والثقافية العالية بالعادة،
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السلام عليكم ورحمة الله.
التربية في هذا الزمان تحتاج للرفق واللين وهذا من اللين بمكان وهو محمود
كما قلت يبني الثقة في النفس
وانظر لأبناء السلف وانظر الى اسامة بن زيد رضي الله عنه
ما كان لزيد ان يبلغ ذلك الامر بعد توفيق الله الا بسبب تلك التنشئة.

نعم الثقافة هي من تفعل

اني اراهم امامي يشاركون اولادهم في قرارات اسرية وهم والله لم يلجوا مدرسة في يومه
انه وعي خاص وفهم من التجارب المحيطة.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,166
النقاط
1,251
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صدقت اخي عبد الرؤوف
لولا التربية التنشئة الحسنة ما حفض ابن عمر رضي اثله عنهما القرآن في تسع
بورك فيك اخي ومشكور على المرور
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على طرح هذا الموضوع
صراحة ذكرتني بوالدي والذي منذ صغرنا إلى الآن، كلما تعلق الموضوع بأمر يخص أسرتنا يجمعنا كلنا في مكان واحد ونتناقش ونتشاور حول الموضوع وكل يبدي رأيه، حتى وإن كان القرار النهائي يعود للاب أو للوالدين، المهم أن يبدي كلٌ رأيه فلربما لدى الطفل أفكارا مميزة وقراراتٍ صائبة تحتاج التوجيه فقط.
إذن لا بأس بإشراك أطفالنا في اتخاذ القرارات، حتى يزيد في ثقته من نفسه كما ذكرت ويتحمل مسؤوليته، بدلا من الاحتفاظ بكلمة " مازالو صغير" الراجل قد الباب يهز والديه يهرب بيهم وهوما او مازال صغير خلي ندير هاديك في بلاصتو.
تربية الأبناء مشروع عظيم صراحة من المفروض أن يتجهز له كل عازب وعازبة وليس متزوج ومتزوجة فقط، لأنه مسألة كبيرة ومسؤولية عظيمة تتطلب التخطيط وحسن المعاملة وحسن التربية وحسن تنشئة هذا الطفل، ماشي ابعتو للشارع يطيح في التراب يخرج راجل.
ربي يهدينا ان شاء الله ويقدرنا اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع
 
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