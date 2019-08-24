شهرة لاعلى البال ولا على الخاطر جزار مصرى بالكويت صورة طبق الا صل من محمد صلاح

رة لا على البال ولا الخاطر".. محمد إبراهيم جزار مصرى بالكويت تحول لنجم على السوشيال ميديا بسبب الشبه مع النجم العالمى محمد صلاح.. ويؤكد: "الناس بتوقفنى تتصور معايا وعرفت قصة الشبه من 5 سنين".. فيديو وصور

شبيه محمد صلاحأصبح محمد إبراهيم والذى يعمل بمهنة الجزارة فى دولة الكويت، نجما على السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى، وحققت الفيديوهات والصور الخاصة بمحمد إبراهيم شبيه النجم العالمى محمد صلاح، انتشارا كبيرا حيث يحرص أبناء الجالية المصرية والشعب الكويتى على التصوير معه وإلقاء بعض الأحاديث باعتباره النجم العالمى محمد صلاح ليتم سؤاله عن موعد حصول ليفربول على الدورى الإنجليزى.وظهر شبيه صلاح فى عدة مقاطع التى تم تداولها بشكل موسع وهو يعمل داخل أحد المسالخ فى الكويت، وأجرى معه أحد المغردين حوارا سريعا سأله فيه عما إذا كان ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالى.وقال الشاب المصرى محمد إبراهيم شبيه محمد صلاح، أن ابن عمه أخبره قبل 5 سنوات عن الشبه الكبير بينه وبين النجم العالمى محمد صلاح، وأن هذا الشبه سوف يكون واضحا بشكل أكبر إذا أقدم على نفس "تسريحة" محمد صلاح، وذلك خلال لعب كرة القدم معهم.https://youtu.be/5n-QSuxxaY8