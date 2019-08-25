طريقة جديدة للخروج من الدنيا!!***

إن ضعف الإيمان من أقوى الأسباب الدافعة إلى كراهية الدنيا والعمل على التخلص منها بشتى الطرق.
ومن أكثر القصص العجيبة في ذلك:
• نجد في أستراليا: جهاز الانتحار الذي يطلق عليه اسم (حقيبة الخروج)، والذي يتم طلبه بالبريد من كندا، يحقق مبيعات كبيرة في البلاد.
ويبلغ سعر الجهاز (30) دولارًا أمريكيًّا، ويأتي معه حقيبة خاصة مصنوعة من البلاستيك لإزهاق الروح عن طريق الاختناق.
ويستخدم هناك بصورة شائعة جدًّا.
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• وفي بريطانيا: قامت إحدى النساء البريطانيات، والتي كانت تعاني من مرض يصيب الجهاز العصبي ويُفقد الإنسان القدرة على الحركة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على تصريح يسمح لزوجها بمساعدتها في إنهاء حياتها.
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هكذا تعيش المجتمعات والأفراد التي لا تعرف طريقها إلى الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان وكفى بها نعمة، اللهم ثبتنا يا الله...
تابع المزيد عن الإيمان بالله على مع الله
الله جل جلاله
اسماء الله
كتب اسلاميه
ومن أكثر القصص العجيبة في ذلك:
• نجد في أستراليا: جهاز الانتحار الذي يطلق عليه اسم (حقيبة الخروج)، والذي يتم طلبه بالبريد من كندا، يحقق مبيعات كبيرة في البلاد.
ويبلغ سعر الجهاز (30) دولارًا أمريكيًّا، ويأتي معه حقيبة خاصة مصنوعة من البلاستيك لإزهاق الروح عن طريق الاختناق.
ويستخدم هناك بصورة شائعة جدًّا.
*****
• وفي بريطانيا: قامت إحدى النساء البريطانيات، والتي كانت تعاني من مرض يصيب الجهاز العصبي ويُفقد الإنسان القدرة على الحركة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على تصريح يسمح لزوجها بمساعدتها في إنهاء حياتها.
******
هكذا تعيش المجتمعات والأفراد التي لا تعرف طريقها إلى الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان وكفى بها نعمة، اللهم ثبتنا يا الله...
تابع المزيد عن الإيمان بالله على مع الله
الله جل جلاله
اسماء الله
كتب اسلاميه