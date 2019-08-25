مملحات٣ سوفلى في مول الكيك

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
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السلام عليكم ....
اهلا وسهلا بك في موضوع جديد

اليوم راح نشارككم وصفة جديد اضفت عليها بعض التغييرات اللى ناسبتنى وجات مناسبة وحبيت نشارككم الوصفة تابعوو معايا رجاءاا وليس امراا

المقادير :






















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500فرينة
4ملاعق اكل كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة اكل خميرة الحلوة
ملعقة اكل سكر
ملعة اكل حليب غبرة
ماء دافئ


نحط المقادير الناشفة مع بعض
ونطمهم بالماء الدافئ
حتى نحصل على عجين متلاصق
نخليها تختمر مدة 30 دقيقة تقريباا
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ونبدا نحل العجين على شكل مستطيل

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ونلف العجينة لفة كاملة ونصف بحيثالمستطيلات هادوك يجوو من فوق ونعطيها شكل دائري ونحطها في مول الكيك

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وندهن السطح بالبيض حبة كامل نخفقها مع شويا خل
ونليها تختمر مرة ثانية

كى تختمر نحطها في فرن ساخن مدة الطهى تقريباا 15حتى 20 دقيقة

والشكل النهائي
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ملاحظة :
الحشوة تلقاوه فيهذا الرابط
www.4algeria.com

مملحات صيفية 😋😋

ياهلا والف غلا احبائى بعد غياب واششتياق طال لملقاكم ها انا احاول العودة الى النشاط من جديد الان في هذه الفترة الفترة الصيفية نحتاجوو الى اطباق خفيفة ظريفة وخاصة تليق بالبحر وجو البحر انتقيت لكم هذ المملحات اترككم مع الوصفة المقادير : (الحشو) حبة جزر حبة كوسة حبة فلفل حلو حبة طماطم...
www.4algeria.com www.4algeria.com




اتمنى انوو تكون الوصفة قد نالت اعجابكم او بعضاا من استحسانكم
وشكراا على كرم المرور سلفااا


 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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امممممم تشهي علاش تسخفي فيا. نسرين وانا راح نتعشى طعام باللبن نروح نشري بيتزا ولا كيفاش
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