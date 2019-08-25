مملحات٣ سوفلى في مول الكيك

ياهلا والف غلا احبائى بعد غياب واششتياق طال لملقاكم ها انا احاول العودة الى النشاط من جديد الان في هذه الفترة الفترة الصيفية نحتاجوو الى اطباق خفيفة ظريفة وخاصة تليق بالبحر وجو البحر انتقيت لكم هذ المملحات اترككم مع الوصفة المقادير : (الحشو) حبة جزر حبة كوسة حبة فلفل حلو حبة طماطم...