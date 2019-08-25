مملحات٣ سوفلى في مول الكيك

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ....
اهلا وسهلا بك في موضوع جديد
اليوم راح نشارككم وصفة جديد اضفت عليها بعض التغييرات اللى ناسبتنى وجات مناسبة وحبيت نشارككم الوصفة تابعوو معايا رجاءاا وليس امراا
المقادير :
500فرينة
4ملاعق اكل كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة اكل خميرة الحلوة
ملعقة اكل سكر
ملعة اكل حليب غبرة
ماء دافئ
نحط المقادير الناشفة مع بعض
ونطمهم بالماء الدافئ
حتى نحصل على عجين متلاصق
نخليها تختمر مدة 30 دقيقة تقريباا
ونبدا نحل العجين على شكل مستطيل
ونلف العجينة لفة كاملة ونصف بحيثالمستطيلات هادوك يجوو من فوق ونعطيها شكل دائري ونحطها في مول الكيك
وندهن السطح بالبيض حبة كامل نخفقها مع شويا خل
ونليها تختمر مرة ثانية
كى تختمر نحطها في فرن ساخن مدة الطهى تقريباا 15حتى 20 دقيقة
والشكل النهائي
ملاحظة :
الحشوة تلقاوه فيهذا الرابط
اتمنى انوو تكون الوصفة قد نالت اعجابكم او بعضاا من استحسانكم
وشكراا على كرم المرور سلفااا
اهلا وسهلا بك في موضوع جديد
اليوم راح نشارككم وصفة جديد اضفت عليها بعض التغييرات اللى ناسبتنى وجات مناسبة وحبيت نشارككم الوصفة تابعوو معايا رجاءاا وليس امراا
المقادير :
500فرينة
4ملاعق اكل كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة اكل خميرة الحلوة
ملعقة اكل سكر
ملعة اكل حليب غبرة
ماء دافئ
نحط المقادير الناشفة مع بعض
ونطمهم بالماء الدافئ
حتى نحصل على عجين متلاصق
نخليها تختمر مدة 30 دقيقة تقريباا
ونبدا نحل العجين على شكل مستطيل
ونلف العجينة لفة كاملة ونصف بحيثالمستطيلات هادوك يجوو من فوق ونعطيها شكل دائري ونحطها في مول الكيك
وندهن السطح بالبيض حبة كامل نخفقها مع شويا خل
ونليها تختمر مرة ثانية
كى تختمر نحطها في فرن ساخن مدة الطهى تقريباا 15حتى 20 دقيقة
والشكل النهائي
ملاحظة :
الحشوة تلقاوه فيهذا الرابط
مملحات صيفية 😋😋
ياهلا والف غلا احبائى بعد غياب واششتياق طال لملقاكم ها انا احاول العودة الى النشاط من جديد الان في هذه الفترة الفترة الصيفية نحتاجوو الى اطباق خفيفة ظريفة وخاصة تليق بالبحر وجو البحر انتقيت لكم هذ المملحات اترككم مع الوصفة المقادير : (الحشو) حبة جزر حبة كوسة حبة فلفل حلو حبة طماطم...
www.4algeria.com
اتمنى انوو تكون الوصفة قد نالت اعجابكم او بعضاا من استحسانكم
وشكراا على كرم المرور سلفااا